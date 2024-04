100 dias: Paris vê reta final com pista roxa, rio polêmico e fim de obras

Restam 100 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, e a capital francesa entra em sua reta final para receber o evento com novidades, polêmica envolvendo o Rio Sena e obras concluídas.

Falta pouco!

A Olimpíada terá novidades desde sua abertura, que não será realizada em um estádio pela primeira vez. As margens do Rio Sena serão o palco da cerimônia, marcada para as 19h30 no horário local (14h30 de Brasília) do dia 26 de julho — a escolha do período tem relação com o pôr do sol no local.

O rio, aliás, virou motivo de polêmica nos últimos dias, já que a qualidade da água pode adiar (ou até mesmo cancelar) as provas da maratona aquática e do triatlo. O presidente do Comitê Organizador, Tony Estanguet, anunciou um plano de contingência para controlar o problema.

Nós sabíamos que seria um desafio. Há uma decisão final em que não poderemos nadar [se a federação decidir assim]. Faz parte das regras da Federação Internacional. É o que queremos evitar.

Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador

Mas nem tudo é motivo de preocupação — pelo contrário. O evento terá uma série de novidades, incluindo a mudança de cor da pista de atletismo, que deixará de ser vermelha ou azul.

O novo piso tem 21 mil metros quadrados com três tons diferentes: dois roxos e um cinza. O pedido foi feito pelo Comitê Organizador, que quer facilitar a visualização dos atletas tanto in loco quanto pelas plataformas digitais.

Outra novidade está na inclusão do breaking e caiaque cross, da canoagem slalom, entre as modalidades disputadas.

A infraestrutura é outro destaque: todas as obras permanentes já estão prontas e aptas para receber o público. Apenas construções temporárias ainda estão em andamento em Paris — a Place de la Concorde, uma das mais importantes da França, é um dos locais inacabados.

Os Jogos Olímpicos vão até o dia 11 de agosto e abrem caminho para a Paralimpíada, que começa no dia 28 do mesmo mês e termina em 8 de setembro.

E a tocha?

Bandeira da França é hasteada na antiga Olímpia, na Grécia Imagem: Socrates Baltagiannis/picture alliance via Getty Images

O símbolo do maior evento esportivo do mundo já está na ativa. A tocha foi acesa na antiga Olímpia, na Grécia, pela atriz Mary Mina, que fez o papel de sacerdotisa. O ato teve homenagem aos deuses da mitologia local.

O revezamento terá início no dia 8 de maio e terá 68 etapas, percorrendo 400 cidades da França — além de territórios como Guiana Francesa e Polinésia Francesa, por exemplo — e passando pelas mãos de 10 mil pessoas.