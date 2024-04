Hernan: Carpini se sente muito desrespeitado pela diretoria do São Paulo

O técnico Thiago Carpini se sente muito desrespeitado pela diretoria do São Paulo diante da indefinição sobre sua situação no cargo, contou André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, Carpini está "completamente descontente" com os rumores sobre sua demissão e a contratação de um novo treinador, enquanto ele prepara o time para enfrentar o Flamengo.

O Carpini ficou isolado na diretoria e tem o apoio dos principais jogadores, sendo que dois dos líderes estão fora, Rafinha e Lucas estão machucados, então ele perde também um pouco da referência dentro do elenco, apesar da grande maioria do elenco estar com Carpini. Mas essa divisão, essa falta de respaldo e esse noticiário maluco desde ontem, com Mourinho, Carlos Carvalhal, Rui Vitória, Diego Alonso, tudo isso evidentemente chega até o ouvido do treinador — 'Ah, é no próximo jogo', 'ah, se não ganhar. está fora'. O próprio Carpini tem noção dessa pressão sobre o trabalho dele, já tinham pedido a cabeça dele no domingo, não houve consenso e por isso ele continua, mas é um continua sem ter um respaldo, um telefonema. Não, é tudo muito jogado. E o Carpini, diante de tudo isso, se sente desprestigiado e muito desrespeitado, ele está totalmente desconfortável com essa situação, completamente descontente.

Não é ele que tem que dizer 'tô fora'. O Carpini segue o trabalho dele, as escolhas são feitas pela direção. O trabalho não é bom, precisa de ajustes, precisa vencer e convencer o torcedor, o Carpini tem noção de tudo isso, mas também existe tempo, tinha muito torcedor do São Paulo que queria a saída dele depois do jogo contra o Ituano, uma maluquice, logo depois do título da Supercopa. Então, o Carpini, se sente isolado e desrespeitado pelo momento que está vivendo. O que deixa o Carpini se sentindo desrespeitado é olhar o noticiário e ver um monte de nomes circulando, e o São Paulo não ter falado absolutamente nada pra ele. Está procurando treinador e ele está lá comandando preleção, escalando o time, treinando, nas viagens. Então, é uma situação completamente desconfortável, e que o Carpini tem razão. André Hernan

