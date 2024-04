Cruzeiro empata no fim com um a menos e frustra Fortaleza no Castelão

Na segunda rodada do Brasileirão, o Cruzeiro reagiu novamente na reta final da partida, marcou com um jogador a menos e empatou por 1 a 1 com o Fortaleza na Arena Castelão

O gol da Raposa foi marcado por Mateus Vital. Hércules balançou a rede pelo Fortaleza.

O resultado deixou o Fortaleza com quatro pontos conquistados. Já o Cruzeiro também chegou à mesma pontuação do time cearense na tabela.

Agora, o Leão do Pici foca suas atenções na Copa do Nordeste. O jogo contra o Criciúma, válido pela 3ª rodada do Brasileirão, foi adiado.

O Fortaleza recebe o Altos-PI no domingo (21), às 19h (de Brasília), pelas quartas de final da competição regional. Já o Cruzeiro volta a campo no sábado (20) e visita o Atlético-MG pela 3ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h.

Como foi o jogo

Eficiência cearense fez a diferença! Em um primeiro tempo muito equilibrado, o Fortaleza soube aproveitar a chance que teve e abriu o placar com Hércules logo aos 16 minutos. O jogo começou com o Cruzeiro melhor e chegando com perigo ao ataque. Os donos da casa, porém, reagiram e aproveitaram os espaços para marcar e criar mais oportunidades de gol. Na defesa, João Ricardo e Titi foram os responsáveis por manter a vantagem parcial do Leão do Pici antes do intervalo.

Raposa criou e brilhou no fim! Com maior domínio na etapa final, o Cruzeiro conseguiu criar jogadas de perigo mesmo diante da forte marcação do rival. Mais uma vez, Arthur Gomes e Matheus Pereira foram os destaques na tentativa de igualar o placar. As oportunidades do empate, no entanto, pareciam parar em mais uma grande atuação de João Ricardo. O goleiro evitou o pior pelo lado do Fortaleza em dois lances cruciais, mas não conseguiu impedir o gol de Mateus Vital, que garantiu o empate por 1 a 1.

Gols e lances importantes

Que defesa! Logo aos dez minutos, o Cruzeiro teve a primeira grande oportunidade de gol. Após cobrança de escanteio de Matheus Pereira, Rafa Silva testou firme e viu João Ricardo salvar o Leão do Pici.

Resposta do Fortaleza foi com bola na rede! Aos 18, também depois de um escanteio, Hércules apareceu livre fora da área e emendou chute de primeira para colocar no cantinho e abrir o placar.

Leão sempre perigoso! Com chegadas esporádicas ao ataque, o Fortaleza por pouco não foi eficiente e ampliou. Aos 33 minutos, Pochettino fez boa jogada pela direita e cruzou forte. Anderson se esticou todo e espalmou para longe.

Quase um gol contra! Aos 37, o Cruzeiro voltou a levar perigo e quase empatou. Após cobrança de escanteio. João Marcelo se enroscou com Brítez. Na jogada, a bola bateu nas costas do defensor do Fortaleza e tirou tinta da trave.

Leão respondeu imediatamente! Um minuto depois da chance mineira, Hércules recebeu passe de Tinga, invadiu a área pelo lado direito e chutou de bico na saída do goleiro. A bola passou rente à trave.

Mais uma chance mineira! Já aos 39 minutos, o Cruzeiro viu Arthur Gomes criar grande jogada pela esquerda e cruzar rasteiro. Após confusão na área, a bola sobrou com Rafa Silva, que encheu o pé, mas mandou em cima de Titi quase na linha do gol.

GOLAÇO! ??



HÉRCULES ABRE O PLACAR PARA O TRICOLOR DE AÇO NA ARENA CASTELÃO! pic.twitter.com/9fYRRlvnuc -- Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) April 17, 2024

Pressão cruzeirense! Na volta do intervalo, o Cruzeiro aplicou ritmo intenso e quase empatou. Aos cinco minutos, Lucas Romero recebeu na entrada da área, finalizou e viu João Ricardo defender.

VAR roubou a cena! Em lance de ataque da Raposa, Matheus Pereira cabeceou para dentro da área. A bola tocou no braço de Tinga e gerou reclamação. O árbitro, porém, foi chamado ao VAR. A questão é que o meia do Cruzeiro estava impedido, o que invalidou a penalidade. Mesmo assim, o juiz precisou ir à cabine de revisão.

Que chance perdida! Em busca do empate, o Cruzeiro teve a melhor chance na partida. Aos 19 minutos, Matheus Pereira deu lindo passe e deixou Gabriel Verón na cara de João Ricardo. O atacante, porém, finalizou mal e mandou para fora.

Leão do Pici também ficou no quase! Aos 26 minutos, Lucero finalizou após corte errado da defesa mineira dentro da área, mas João Marcelo apareceu e afastou o risco perto da linha.

Milagre do goleiro cearense! Com boa jogada pelo lado esquerdo, Marlon cruzou na medida para Rafael Elias. O atacante mergulhou e cabeceou firme. João Ricardo, porém, brilhou e fez grande defesa para evitar o empate aos 32 minutos.

Quase um gol de falta! Em cobrança venenosa pelo lado esquerdo do ataque, Moisés por pouco não marcou o segundo do Fortaleza, mas Anderson espalmou para escanteio e salvou o Cruzeiro.

O empate veio após a expulsão! Já sem Lucas Romero, expulso pelo segundo cartão amarelo, o Cruzeiro reagiu após boa jogada de Marlon pela direita. Dentro da área, Mateus Vital aproveitou o passe rasteiro e mandou para o fundo das redes.

Quase a virada! Já nos acréscimos, Mateus Vital arriscou de longe, mas João Ricardo garantiu o empate para o Fortaleza.

⚽VITAL FAZ O GOL DO CRUZEIRO!



Robert não desiste da jogada e Mateus Vital chuta firme pra empatar no Castelão!



🔷 #FORxCRU | 1-1 | 🔷 #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/talhAfdxEn -- Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 18, 2024

Ficha técnica

Fortaleza 1 x 1 Cruzeiro

Data e horário: 17 de abril de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: Brasileirão Série A 2024

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Romero (CRU), aos 25'/2ºT; Matheus Pereira (CRU), aos 37'/2ºT; Lucas Romero (CRU), aos 41'/2ºT; Pedro Augusto (FOR), aos 42'/2ºT; Renato Kayzer (FOR), aos 47'/2ºT

Cartões vermelhos: Lucas Romero (CRU), aos 41'/2ºT

Gols: Hércules (FOR), aos 18'/1ºT; Mateus Vital, aos 44'/2ºT

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison (Pedro Augusto), Hércules, Pochettino (Lucas Sasha) e Yago Pikachu (Marinho); Lucero (Renato Kayzer) e Machuca (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRUZEIRO: Anderson; William, Neris (Robert), João Marcelo e Marlon; Lucas Silva (Mateus Vital), Lucas Romero, Ramiro (Gabriel Verón) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Barreal) e Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra.