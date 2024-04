Flamengo vence São Paulo e aumenta pressão sobre Carpini

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP)

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (17), no Maracanã, pela 2ª rodada do Brasileirão.

O Flamengo saiu na frente na primeira etapa e ampliou no início do segundo tempo. O Tricolor diminuiu a 15 minutos do fim, mas ficou nisso.

Os gols foram marcados por Luiz Araújo e De la Cruz, para o Flamengo. Ferreira descontou para o São Paulo.

Carpini armou um São Paulo mais defensivo com a volta de Welington, mas colocou o time para o ataque no intervalo. A alteração deu mais espaço para o Rubro-Negro, que ampliou seu domínio na partida.

A derrota aumentou a já enorme pressão que Carpini sofre no cargo. O treinador já vem sendo mais firmemente questionado desde a derrota para o Talleres (ARG) na Libertadores.

Com o resultado, chegou a seis pontos em dois jogos e divide a liderança com o Internacional. Já o Tricolor segue sem somar nenhum e entre os piores do torneio.

O Flamengo volta a campo neste domingo (21), às 16h, quando visita o Palmeiras no Allianz Parque. Já o São Paulo visita o Atlético-GO, também no domingo, às 18h, no estádio Antonio Accioly.

Pressionado, Carpini monta time mais defensivo

O técnico Thiago Carpini chegou ao Maracanã sob pressão homérica e escalou um time mais defensivo. O comandante manteve os três zagueiros, mas voltou com Welington na ala esquerda e deixou Michel Araujo, que vinha sendo o ala, como meia. Na prática, o uruguaio não fez a função de James, mas sim uma dobradinha pela esquerda com Welington, enquanto Luciano tinha a mesma missão pela direita.

O esquema são-paulino demonstrou ser um 3-4-3, mas com os pontas por dentro e os alas por fora. O desenho deixou Calleri muito sozinho no centro, esperando cruzamentos: foram oito só no primeiro tempo.

Do outro lado, o Flamengo de Tite iniciou a partida com sua habitual marcação alta e complicou o Tricolor. A equipe de Carpini não criou na primeira etapa, ao passo que o Rubro-Negro também não fez sua melhor partida, mas abriu o placar em bola rebatida pela defesa são-paulina que De la Cruz deixou para Luiz Araújo acertar belo chute de fora.

Na segunda etapa, Carpini desfez o esquema defensivo e colocou dois pontas no jogo: Ferreira e Erick, mudando o desenho para o 4-2-3-1. O resultado foi imediato, mas não para o Tricolor: o Flamengo aumentou a superioridade e ampliou aos oito minutos com De la Cruz. O Tricolor passou a ter dificuldades para sair com a bola dominada de sua defesa.

O time melhorou já perto dos 30 minutos, quando o Flamengou diminuiu a intensidade e passou a dar mais espaços. Ferreira cresceu na partida e diminuiu o marcador após cruzamento perfeito de Alisson, mas ficou nisso.

Lances Importantes

1 x 0. Luiz Araújo recebeu de De la Cruz na intermediária, passou por Michel Araujo e acertou um belo chute de esquerda. A bola tocou na trave direita de Rafael e foi para as redes.

Por cima! Bruno Henrique passou por Ferraresi, ganhou a linha de fundo e cruzou para Pedro no centro da área. O centroavante cabeceou, mas a bola passou por cima do gol de Rafael.

Rafael! Léo Pereira lançou da defesa para Bruno Henrique pela ponta-esquerda. O atacante flamenguista cortou Igor Vinícius e, com espaço, bateu forte de fora da área, mas Rafael fez boa defesa no alto.

2 x 0. Pedro desarmou Igor Vinícius na saída de bola, Ayrton Lucas ficou com ela e tentou a jogada, mas o corte de Arboleda acabou sobrando para o próprio Pedro. O camisa 9 deixou Pablo Maia no chão e finalizou para grande defesa de Rafael, mas a bola sobrou para Nicolás De la Cruz chegar sozinho e conferir para as redes.

Diego Costa tira! O Flamengo não abandonou a marcação alta mesmo com 2 a 0 no placar e continuou criando chances. Em roubada, Bruno Henrique foi lançado em profundidade na esquerda e cruzou para o meio da área em direção a Pedro. Diego Costa se jogou para cortar o lance e evitar o terceiro.

Rafael! Na cobrança de escanteio logo após o corte de Diego Costa, Fabrício Bruno subiu mais que a zaga tricolor e cabeceou forte, mas o goleiro são-paulino caiu bem para fazer a defesa.

2 x 1. O São Paulo diminuiu com Ferreira. O Tricolor trabalhou a bola pelo setor direito com certa liberdade, Alisson recebeu perto da área e cruzou para a segunda trave na cabeça de Ferreira, que fez o movimento perfeito testando firme para o chão e no cantinho de Rossi.

Rafael! Igor Jesus fez linda jogada e tocou para Erick Pulgar em profundidade dentro da área. Ele bateu cruzado e Rafael fez grande defesa.

Ficha Técnica

Flamengo 2 x 1 São Paulo

Campeonato Brasileiro - 2ª Rodada

Data: 17/4/2024 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Amarelos: Fabrício Bruno; Michel Araujo, Luciano e Igor Vinícius

Gols: Luiz Aráujo (20'/1ºT) e Nicolás De la Cruz (8'/2ºT); Ferreira (33'/2ºT)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Igor Jesus) e De La Cruz (Gerson); Bruno Henrique (Victor Hugo), Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro. Técnico: Tite

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Erick), Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia (Juan), Michel Araujo (Ferreira) e Welington; Luciano e Calleri (André Silva). Técnico: Thiago Carpini.