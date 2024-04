Ferreira lamenta fase ruim do São Paulo: 'Chuta, chuta e não faz'

Após a derrota contra o Flamengo, o atacante Ferreira lamentou a fase ruim do São Paulo e reforçou a importância de o elenco trabalhar para buscar a recuperação.

O que aconteceu

Na saída do gramado do Maracanã, Ferreira desabafou em torno da atuação e do momento do São Paulo. O clube foi derrotado por 2 a 1 na segunda rodada do Brasileirão.

Autor do gol do São Paulo, o atacante ressaltou que o Tricolor vem tentando buscar os gols. Ferreira, porém, reforçou que o momento não vem ajudando.

Acho que é o momento, quando não é bom os caras dão um chute no primeiro tempo e faz o gol. A gente chuta, chuta e não faz. Só a gente pode trabalhar para sair [dessa situação]. Ferreira, em entrevista à TV Globo

Ferreira ainda comentou seu retorno aos gramados. Após sofrer uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o atacante ficou satisfeito por poder voltar a jogar.

"Feliz por voltar a jogar, planejamento era 20 minutos e consegui jogar um tempo inteiro", disse o jogador. Agora, o São Paulo volta a campo no domingo (21) e visita o Atlético-GO, às 18h30 (de Brasília).