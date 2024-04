Estados Unidos anunciam oficialmente "Dream Team" para as Olímpiadas de Paris com a volta de LeBron James

Nesta quarta (17), os Estados Unidos anunciaram oficialmente a lista de jogadores do "Dream Team" que disputarão a medalha de ouro no basquete nas Olímpiadas de Paris. Com uma seleção recheada de craques e o retorno de LeBron James aos Jogos Olímpicos, o Team USA irá com força máxima para a França.

LeBron não disputava uma Olímpiada desde Londres-2012. No Rio-2016 e em Tóquio-2020 o astro da NBA não esteve presente, mas retornará para os jogos de Paris-2024. O norte-americano irá em busca sua 4°medalha olímpica, já que esteve presente no bronze em Atenas-2004 e nos ouros de Berlim-2008 e Londres-2012.

A lista americana conta com os melhores nomes da atual temporada da NBA. Os 12 convocados já haviam vazados ao público, mas Kawhi Leonard do Los Angeles Clippers ainda era uma dúvida. Nesta quarta a presença de Kawhi foi confirmada junto com nomes como Stephen Curry (Warriors), Kevin Durant (Suns) e Jayson Tatum (Celtics). Veja a lista completa:

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Kawhi Leonard (LA Clippers)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Greatness Unites. The 2024 USA Men's National Team is here. ?? #USABMNT pic.twitter.com/I2jOLsrcQv ? USA Basketball (@usabasketball) April 17, 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 começarão no dia 26 de julho, terminando no dia 11 de agosto.