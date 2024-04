Escobar, Patrick e Maceió: presidente do Santos abre o jogo sobre negociações e põe pés no chão

Nesta quarta-feira, Marcelo Teixeira abriu o jogo sobre as contratações que o clube planeja fazer para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente tem três nomes encaminhados: o lateral esquerdo Escobar, o meia Patrick e o atacante Maceió.

Caso Escobar



O lateral esquerdo argentino chega como uma moeda de troca por Felipe Jonatan, que está de saída para o Fortaleza.

Na visão de Marcelo Teixeira, o ciclo de Felipe Jonatan chegou ao fim no Peixe. O mandatário até gostaria de manter o defensor de 26 anos, mas pesou a pressão por parte da torcida, especialmente após a derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista.

"Com referência ao Escobar, foi a troca que realizamos junto ao Felipe Jonatan, que esteve cinco anos no Santos, foi um jogador importante. O Santos permanece com 50% dos direitos dele, acho isso importante porque o Santos não descapitalizará o seu patrimônio. Entendemos que o Felipe Jonatan é um jogador relativamente jovem, mas a continuidade dele, eu, particularmente, tinha minha vontade pessoal da permanência dele", disse.

"Parte da torcida já pedia a saída do jogador. Nós mantivemos e ele foi útil na campanha do Paulista, mas precisamos entender que há prazo de ciclo. O ciclo do Felipe Jonatan no Santos esgotou, já tinha esgotado. Poderia ser útil, mas poderia não ser benéfica. Entendemos que tanto o Escobar como o Jonatan poderão respirar novos ares. Ele está vindo dentro do teto salarial que o Santos negociou com os outros jogadores, tanto o Escobar como o Patrick estão vindo dentro desse limite dos tetos salariais", completou.

Caso Patrick



Já o meio-campista do Atlético-MG chega por um empréstimo até o final do ano, com um valor fixado de 1 milhão de dólares. O valor será parcelado em 12 vezes (cerca de R$ 450 mil por mês), com pagamento a partir de 2025.

"São valores compatíveis a um jogador desse nível que, dentro do entendimento da comissão técnica, será muito importante para compor o elenco em 2024. É um bom jogador pensando em 2025 pela sua experiência, sua carreira, e o que pode acrescentar ao grupo visando os objetivos que temos", comentou Teixeira sobre Patrick.

Caso Maceió



O atacante da Portuguesa, que pertence ao São Caetano, é um caso mais complicado para o Santos. Apesar de já ter um acordo para a contratação, Maceió só deve se juntar ao elenco alvinegro a partir do meio do ano.

"Os entendimentos estão feitos entre os clubes, mas existe um empréstimo do jogador para a Portuguesa e há uma dificuldade na liberação, apesar da boa relação que nós temos, mas existe um contrato em vigência e a Portuguesa me parece que quer manter o jogador. Está tendo um certo problema relacionado a essa definição", comentou o presidente.

Pés no chão



Marcelo Teixeira também deixou claro que está atuando conforme o limite financeiro do Santos. Ele destacou que não pode fazer grandes movimentações no mercado, como repatriar um grande jogador, já que os cofres do clube não permitem tais ações.

"O critério é o mesmo que estamos seguindo. Há uma ilusão do resultado positivo em campo, perante o que o Santos possa fazer financeiramente na recomposição de um elenco. Nós não fugiremos de uma realidade financeira, que é austera, e continuaremos cumprindo. Não faremos nada diferente do que estávamos fazendo. Nós temos hoje a possibilidade de contratação de um perfil de jogador para a temporada de 2024. Quando se compara que algum outro clube contratou ou repatriou jogadores de qualidade, com investimento, é muito maior do que o Santos pode fazer hoje. Gostaríamos de trazer jogadores do nível que nós queríamos e o torcedor também, mas estamos no caminho certo. Disputamos a final de um campeonato, temos um elenco experiente, qualificado. Disse a vocês que iríamos fazer contratações pontuais, é dessa forma que estamos fazendo", disse.

"Este é o plantel que temos, fizemos alguns empréstimos com o parecer da comissão técnica, como o Messias. Estamos agindo de acordo com os padrões financeiros do Santos. Estamos contratando e repondo peças seguindo um perfil para a nossa temporada de 2024. Depois que conseguirmos esse objetivo, aí sim vamos pensar na temporada seguinte. Não adianta o Santos pensar nos próximos anos se não estivermos com os pés firmes, convictos de que a Série B é um campeonato totalmente, onde enfrentaremos adversários difíceis", ampliou.

"Não vamos iludir o torcedor com um perfil de contratação que o Santos não pode fazer. Hoje, para você tentar tirar o jogador, como estamos fazendo com o Patrick, do Atlético-MG, temos que negociar com o clube, não pode negociar apenas com o atleta. Então, a dificuldade é grande nessa reposição, nós não faremos muitas contratações, elas serão pontuais, não fazendo nenhuma projeção de perdas, mantendo esse elenco e trazendo os jogadores que estão sendo trabalhados pela departamento de futebol", finalizou.

O Santos estreia na Segunda Divisão no sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu. O jogo será na Vila Belmiro, mas sem a presença de público, já que os paulistas estão punidos pelo STJD.