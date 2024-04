Flamengo poupa Arrascaeta, e BH é titular; Wellington volta no São Paulo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e São Paulo estão escalados para o jogo desta quarta-feira (17), pela segunda rodada do Brasileirão, no Maracanã.

Arrascaeta está poupado e começa no banco. O lugar dele no meio-campo será ocupado por Allan, fazendo com que De La Cruz jogue mais adiantado.

Luiz Araújo também é outro titular do Fla que começa entre os reservas. Assim, Bruno Henrique ganha uma chance desde o início do jogo.

Já o ameaçado técnico Thiago Carpini mantém a formação do São Paulo com três zagueiros.

Mas Wellington volta à ala esquerda e Michel Araújo aparece como meio-campista.

O Flamengo está escalado com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan e De La Cruz; Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro.

O São Paulo joga com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Diego Costa; Igor Vinicius, Alisson, Pablo Maia, Michel Araujo e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.