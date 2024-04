António Oliveira escala Corinthians mais ofensivo para visitar o Juventude

O Corinthians está escalado com novidades para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira (17), às 20h, no Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Corinthians do técnico António Oliveira tem novidades para visitar o Juventude fora de casa.

O Timão vai a campo com Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos. Fausto Vera começa no banco, e Raniele é o único volante..

O time é: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

O Juventude de Roger Machado também está confirmado: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson, Jean Carlos e Nenê; Lucas Barbosa e Erick Farias.

Ambas as equipes empataram na estreia. O Corinthians não saiu do zero com o Atlético-MG em casa. O Juventude ficou no 1 a 1 com o Criciúma em Santa Catarina.