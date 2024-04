Em noite infeliz de Cássio, Corinthians perde do Juventude e segue sem vencer no Brasileiro

O Corinthians perdeu para o Juventude por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo em Caxias do Sul ficou marcado pela jornada pouco inspirada do goleiro Cássio, contestado nos dois gols dos mandantes. Sem vencer nesses primeiros compromissos, o Timão ainda busca sua primeira vitória na liga nacional.

Com esse resultado, o Corinthians ficou na 16ª colocação do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado. Já o Juventude subiu para a 3ª posição, com quatro unidades.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Red Bull Bragantino, no sábado, fora de casa, às 18h30 (de Brasília). Já o Juventude visita o Botafogo, no dia seguinte, em mesmo horário. Ambos os compromissos são válidos pela terceira rodada do Brasileirão.

O jogo

O Corinthians começou melhor a partida, com mais imposição e controle da posse de bola. Aos 10 minutos, Fagner atacou o corredor direito e serviu Yuri, que finalizou para a rede do lado de fora da meta mandante. Logo em seguida, Romero aproveitou cobrança de escanteio de Coronado e cabeceou para fora, passando muito perto do gol.

A partir dos 25 minutos, o Juventude passou a crescer na partida. Aos 28, Jean Carlos ficou em boas condições para finalizar, mas parou em defesa tranquila de Cássio. Não se pode dizer o mesmo do chute de João Lucas, aos 40, que obrigou o arqueiro do Timão a fazer grande intervenção e garantir a igualdade até o intervalo.

Segundo tempo

O segundo tempo começou animado no Alfredo Jaconi. Logo aos dois minutos, Rodrigo Garro acionou Yuri Alberto em profundidade e o atacante, de frente para o gol, chutou em cima de Gabriel Vasconcelos.

Aos sete, Juventude teve boa chance com Lucas Barbosa, que recebeu passe de Gabriel Inocêncio e chutou para defesa de Cássio. Logo em seguida os mandantes abriram o placar com o meia Jean Carlos, que chutou de longa distância e "bateu" o goleiro do Timão.

Não demorou para o Juventude ampliar. Aos 14 minutos, Cássio errou na saída de bola e entregou a bola para Jean Carlos, que serviu para Lucas Barbosa apenas concluir para o gol escancarado.

Após os dois gols sofridos, o Timão não esboçou qualquer reação, mesmo com as alterações feitas pelo auxiliar Bruno Lazaroni. A equipe ainda teve que lidar com a saída de Maycon, que acabou de se recuperar de lesão e deixou o gramado sentindo o joelho direito.

Nos acréscimos, o volante Jadson foi expulso e deixou o Juventude com um a menos, mas não houve tempo o suficiente para o Corinthians aproveitar a vantagem numérica.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 2 X 0 CORINTHIANS

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 17 de abril de 2024, quarta-feira



Horário: às 20h00 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



Cartões amarelos: Caique Gonçalves e Jadson (Juventude); Rodrigo Garro (Corinthians)



Cartão vermelho: Jadson (Juventude)

Gols: Jean Carlos e Lucas Barbosa, aos 8 e aos 14 minutos do 2ºT (Juventude)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam) e Gabriel Inocêncio; Jadson, Caique Gonçalves, Lucas Barbosa (Ruan) e Nenê (Luis Mandaca); Jean Carlos (Marcelinho) e Erick Farias (Popó)



Técnico: Roger Machado

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele (Fausto), Igor Coronado e Rodrigo Garro; Wesley (Maycon/Paulinho), Yuri Alberto (Pedro Raul) e Romero (Gustavo Mosquito)



Técnico: Bruno Lazaroni (auxiliar)