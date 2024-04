Diniz 'culpa' chuva por derrota do Fluminense contra o Bahia

Nesta terça-feira (16) o Fluminense foi derrotado pelo Bahia, na Fonte Nova, na abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os tricolores seguem sem vencer neste começo de Série A. O técnico Fernando Diniz destacou que a equipe iniciou bem a partida, mas que mudou a postura após o retorno do jogo, que foi paralisado por conta da chuva.

"Infelizmente, a gente começou muito bem, mas depois da chuva, fomos muito mal. O time desmobilizou. Só depois do intervalo veio remobilizado, mas acabamos tomando a virada", disse o técnico.

Fernando Diniz também pregou foco no trabalho para a recuperação, mas lamentou os desfalques que teve no confronto.

"A lógica é melhorar o time. Obviamente que, se a gente tivesse os jogadores da posição que eu achasse que fosse ficar melhor, eu os usaria. Não mexo para piorar o time", declarou Diniz.

Por fim, o técnico do Tricolor carioca apontou erros individuais da equipe para explicar a virada sofrida contra o Bahia.

"As chances do Bahia foram erros na primeira fase de construção. No primeiro gol, a gente tinha uma bola limpa, o Lima errou o passe e cedeu o contra-ataque. Teve o escanteio a gente não tirou o chute e tomamos o gol. O segundo, a gente estava com a bola na primeira fase de construção, o Martinelli forçou um passe, a gente tomou um contra-ataque e desorganizou", completou Diniz.

O Fluminense volta a campo pela Série A neste sábado (20), quando terá pela frente o clássico contra o Vasco, no Maracanã, às 16h pelo horário de Brasília.