Cuiabá é superado pelo Vila Nova e sai atrás na semifinal da Copa Verde

Nesta quarta-feira, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Cuiabá foi derrotado pelo Vila Nova no jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Os gols da equipe mandante foram marcados por Alesson e Anderson Conceição.

Agora, as equipe se enfrentam novamente apenas no dia 11 de maio, desta vez, na Arena Pantanal. Quem avançar à final, irá encarar o Paysandu, que eliminou o rival Remo, nas penalidades máximas.

Antes, o Cuiabá visita, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Vila Nova, no domingo, recebe no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Guarani, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O Vila Nova inaugurou o marcador aos 29 minutos da primeira etapa, com gol de Alesson. A equipe ampliou o marcador aos 18 minutos da etapa complementar. O segundo gol saiu após cabeçada de Anderson Conceição, em cobrança de falta.