Com gol de Soteldo, Grêmio bate Athletico-PR e vence a primeira no Brasileirão

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu o Athletico-PR em sua arena e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Cristaldo e Soteldo.

Assim, com o resultado positivo, o tricolor gaúcho, que havia perdido para o Vasco na estreia, assume provisoriamente a sexta posição do torneio nacional, já que a rodada ainda terá outros jogos pela frente. Já o Athletico-PR, que vinha de oito vitória seguidas, voltou a ser derrotado e, assim, caiu para o quinto lugar.

Pela terceira rodada do Brasileirão, no próximo sábado, o Grêmio recebe o Cuiabá, às 18h30 (de Brasília). Já o Athletico-PR duela com o Internacional no domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada.

O jogo

O Grêmio abriu o placar aos 20 minutos da primeira etapa, com Cristaldo. O camisa 10 recebeu ótimo cruzamento de Pavón e, dentro da área, emendou no alto da meta, sem chances de defesa para Bento.

A resposta do Furacão veio aos 29 minutos, com Julimar. O atleta disparou um chute potente que passou muito perto da trave esquerda.

O Grêmio voltou para a segunda etapa e marcou novamente, dessa vez com Soteldo, aos seis. O jogador recebeu de Villasanti, invadiu a área e finalizou com desvio para o fundo das redes.

Aos 12 minutos, os mandantes tentaram o terceiro com um chute de Gustavo Nunes, mas Bento estava bem colocado e encaixou a bola.

Os mandantes tiveram novamente uma boa chance, dessa vez de falta, aos 36. No entanto, Galdino pegou muito mal e isolou.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 0 X 0 ATHLETICO-PR

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 17 de abril de 2024, quarta-feira



Horário: às 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Brígida Cirilo Ferreira



VAR: Marco Aurelio Augusto



Cartões amarelos: Gustavo Nunes (Grêmio); Alex Santana, Vitor e Lucas Esquivel (Athletico-PR)



Gols:



Grêmio: Cristaldo, aos 19 do 1ºT, e Soteldo, aos 6 do 2ºT

Grêmio: Marche; Fabio, Geromel, Gustavo Martins e Cuiabano; Dodi (Natã), Villasanti e Cristaldo (Nathan); Pavón (Gustano Nunes), Soteldo (Du Queiroz) e JP Galvão (Everton Galdino)



Técnico: Renato Gaúcho

Athletico-PR: Bento; Madson (Leonardo Godoy), Kaike Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Erick e Fernandinho (Bruno Zapelli); Cuello (Alex Santana), Julimar (Vitor) e Canobbio; Mastriani



Técnico: Cuca