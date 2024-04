Carpini fala sobre possível demissão: 'Do outro lado tem pai de família'

Thiago Carpini falou sobre a possibilidade de ser demitido do São Paulo hoje (17). Antes do confronto com o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador parou para falar com a imprensa e não escondeu sua insatisfação com algumas notícias que têm sido veiculadas nos últimos dias envolvendo seu nome.

"Toda profissão tem seu bônus e tem o seu ônus, a sua também deve ser dessa maneira. Vejo que o que tem acontecido são coisas exageradas. Pela primeira vez respondo uma pergunta quando a pessoa pergunta como está o ser humano. E as pessoas muitas vezes esquecem que do outro lado tem um ser humano, um pai de família, um cara que trabalha e faz o seu melhor", disse Thiago Carpini à TV Globo.

Após a derrota na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, para o Fortaleza, em pleno Morumbis, a saída de Thiago Carpini ganhou ainda mais força. O treinador havia ganhado um respiro após bater o Cobresal, no apagar das luzes, pela Libertadores, mas voltou a lidar com a forte pressão externa com o revés na partida inicial do Brasileirão.

"Se as coisas não acontecem, não sou um cara de transferir responsabilidade, muito pelo contrário. Assumi muita coisa aqui no São Paulo e vou continuar assumindo. Minha maneira de respeitar o São Paulo e respeitar esse momento é fazer o meu melhor enquanto eu estiver no São Paulo. Eu respeito a minha classe, eu respeito a mim mesmo e respeito a instituição dessa maneira", prosseguiu.

Internamente há um distanciamento da alta cúpula tricolor com a comissão técnica liderada por Thiago Carpini. Nos últimos dias não houve qualquer manifestação pública por parte do presidente do São Paulo, Julio Casares, do diretor de futebol, Carlos Belmonte, ou do coordenador técnico, Muricy Ramalho, em relação à permanência do atual treinador. A insatisfação com os resultados e, acima de tudo, o desempenho recente é clara. O clima não é dos melhores e, por isso, a chance de demissão do comandante são-paulino é alta.

"Acho que coisas que foram fomentadas na imprensa, por parte da imprensa, por parte da torcida, quando o resultado não acontece, é perfeitamente compreensível. Quando passa desse âmbito e vem para um lado mais pessoal, se torna realmente muito difícil. Essa fritura, isso não me incomoda. Eu sei o que me trouxe até aqui, sei da minha capacidade, sei do que posso produzir ainda pelo São Paulo. O que acontece nos bastidores, infelizmente, a gente não consegue controlar", concluiu Carpini.