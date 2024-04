EUA anunciam time para Olimpíadas com LeBron, Curry e Embiid; veja a lista

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (17) os convocados da seleção de basquete para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O "Times dos Sonhos" contará com 12 jogadores da NBA.

LeBron James, Stephen Curry e Anthony Davis e Kevin Duran então entre os convocados. A seleção norte-americana é comandada pelo treinador Steve Kerr.

A última vaga do time ficou com Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers. A comissão técnica já havia definido os outros 11 nomes, segundo informações do site The Athletic.

Os jogos de basquete nas Olimpíadas começam no dia 28 de julho. Os EUA farão sua estreia contra a Sérvia.

Veja a lista

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)