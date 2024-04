Atlético-MG cede empate ao Criciúma e permanece sem vencer pelo Brasileirão

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, Atlético-MG e Criciúma empataram em 1 a 1, na Arena MRV. O Galo abriu o placar com Gustavo Scarpa, mas sofreu um gol, na segunda etapa, de Matheusinho. Assim, a equipe mineira permanece sem triunfar na competição nacional.

Pela próxima rodada do Brasileirão, o Atlético-MG volta aos gramados, neste sábado, para enfrentar o rival Cruzeiro, na Arena MRV, às 21h (de Brasília). Já o Criciúma enfrentaria o Fortaleza, no sábado, mas o duelo foi adiado, com horário e local a serem definidos. Assim, no dia 27, às 16h (de Brasília), a equipe de Santa Catarina visita o Vasco, em São Januário.

Com o empate, o Atlético-MG assumiu a 13ª colocação do Brasileirão, somando dois pontos. O Criciúma, por sua vez, ficou no 12º lugar, com duas unidades contabilizadas.

Rubens, zagueiro do Atlético-MG, saiu lesionado aos 10 minutos, após dividida com Fellipe Mateus, do Criciúma. O atleticano torceu seu joelho esquerdo no lance e deixou o gramado chorando. Guilherme Arana foi o escolhido por Gabriel Milito para ocupar a vaga de Rubens.

Aos 23 minutos da primeira etapa, o jogo foi paralisado por conta de um apagão nos refletores da Arena MRV. O duelo permaneceu assim por cerca de seis minutos, e a bola voltou a rolar aos 30.

O Galo inaugurou o marcador aos 39 minutos do primeiro tempo, com gol de Gustavo Scarpa. O camisa 6 recebeu passe de Hulk dentro da grande área, limpou a marcação e finalizou de perna esquerda. A bola desviou na marcação e morreu no fundo das redes.

O empate do Criciúma saiu aos 38 minutos da etapa complementar. Mateo Barcia cruzou para a área e a zaga atleticana não afastou. Assim, Matheusinho apareceu no segundo poste e empurrou para dentro do gol de Éverson.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 1 X 0 CRICIÚMA

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)



Data: 17 de abril de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho



Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Karla Renata Cavalcanti de Santana



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga



Cartões amarelos: Guilherme Arana e Alan Franco (Atlético-MG); Rodrigo Fagundes, Marcelo Hermes, Higor Meritão e Alisson (Criciúma)



Cartão vermelho:



Gols:



ATLÉTICO-MG: Gustavo Scarpa, aos 39 do 1ºT



CRICIÚMA: Matheusinho, aos 38 do 2ºT

ATLÉTICO-MG: Everson; Maurício Lemos, Igor Rabello e Rubens (Guilherme Arana); Saravia, Otávio, Gustavo Scarpa (Alisson Santana), Alan Franco e Igor Gomes (Zaracho); Paulinho (Cadu) e Hulk (Vargas)



Técnico: Gabriel Milito

CRICIÚMA: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia (Wilker Ángel) e Marcelo Hermes; Barreto (Mateo Barcia), Meritão, Marquinhos Gabriel (Artur) e Miguel Trauco; Yannick Bolasie (Matheusinho) e Fellipe Matheus (Eliédson)



Técnico: Cláudio Tencati