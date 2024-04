Acertado com o Fortaleza, Felipe Jonatan se despede do Santos nas redes sociais

Nesta quarta-feira, o lateral esquerdo Felipe Jonatan fez uma publicação de despedida do Santos nas redes sociais. O jogador está acertado com o Fortaleza para a sequência desta temporada.

Felipe Jonatan defendeu o Peixe de 2019 a 2024. Ele fez seis gols em 210 partidas, virando o quarto lateral esquerdo com mais jogos na história do clube. O atleta se disse orgulhoso do feito e agradeceu ao Santos.

"Chegou o dia de me despedir deste grande clube do cenário mundial. Não é para qualquer um vestir a camisa onde já atuaram grandes jogadores como, Neymar, Léo, Pepe, Coutinho e o maior de todos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Foram 210 partidas oficiais, sendo o 4° lateral esquerdo que mais atuou com a camisa mais pesada do futebol", escreveu o ala.

"Saio com grandes lembranças e muitas amizades. Obrigado à toda torcida e a cidade de Santos pelo acolhimento. Que o Santos Futebol Clube volte ao mais alto patamar, que é brigando por títulos como foi nos anos de 2019, 2020, 2024, no qual ainda estava no clube. Obrigado", concluiu.

Felipe Jonatan ainda não foi anunciado pelo Leão do Pici, mas já está em Fortaleza. Ele foi envolvido em uma troca pelo argentino Escobar, que estava sem espaço com Vojvoda. O Santos ainda segurou 50% dos direitos econômicos do atleta.

O lateral esquerdo foi titular em boa parte da campanha do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista, que terminou com o vice do clube da Baixada Santista. Ao todo, ele soma 14 jogos no ano, sendo 11 como titular, e duas assistências.

O defensor foi alvo de críticas por parte da torcida após a derrota do time na final estadual, para o Palmeiras. Torcedores reclamaram que ele errou na marcação de Endrick no lance que originou o primeiro gol dos rivais.

O Santos, agora, volta as suas atenções para a Série B. O time estreia no torneio neste sábado, contra o Paysandu, na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).