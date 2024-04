São Paulo celebra aniversário do ex-goleiro e treinador Poy

O São Paulo parabenizou o ex-goleiro e treinador Jose Poy, pelos 98 anos da data de seu nascimento. Estrangeiro que mais vestiu a camisa do Tricolor, o argentino teve passagens marcantes pelo clube como jogador, nas décadas de 1940, 1950 e 1960, e como técnico, nas décadas de 1970 e 1980.

Natural de Rosario, Poy iniciou sua carreira no Rosario Central e chegou ao São Paulo em 1948. Foram 14 anos de clube até sua aposentadoria em 1962, com 525 jogos e quatro títulos de Campeonato Paulista no currículo.

? Há exatos 98 anos, nascia Jose Poy, um dos maiores goleiros da história tricolor! O argentino defendeu a meta são-paulina em 525 jogos e conquistou três paulistas como jogador (1949, 1953 e 1957). Ele também foi técnico da equipe por 422 partidas e levantou a taça do Paulista... pic.twitter.com/HClYPgXPvU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 16, 2024

Após pendurar as chuteiras, Poy assumiu o comando do São Paulo cinco vezes, entre 1964 e 1965, em 1971, 1972, entre 1973 e 1976 e, por último, entre 1982 e 1983. O argentino comandou a equipe campeã paulista de 1975.

Ao todo, foram 422 jogos no comando tricolor e 947 juntando o período como atleta. A marca torna Poy o segundo jogador que mais defendeu o São Paulo na história, atrás apenas de Rogério Ceni com 1.274 (1.237 como jogador e 37 como técnico).

Poy morreu no dia 8 de fevereiro de 1996, pouco antes de completar 70 anos, vítima de um câncer na próstata.

Poy (de camisa azul) com o time do São Paulo campeão paulista de 1953