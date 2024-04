Santos confirma mudança de data e horário para estreia na Série B contra o Paysandu

O Santos confirmou que a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, inicialmente prevista para ocorrer nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), vai acontecer no sábado, às 16h30. A equipe encara o Paysandu na Vila Belmiro.

A mudança da data e do horário da partida, segundo a CBF, foi solicitada pela Secretaria de Segurança Pública, através do Comandante do Sexto Batalhão da Polícia Militar do Interior.

A estreia do Peixão será no sábado, às 16h30. Vai pra cima deles, Santos! ???? pic.twitter.com/bolWcLKa5R ? Santos FC (@SantosFC) April 16, 2024

O Santos estreia na competição de portões fechados, devido à punição imposta pelo STJD no início do ano. Os primeiros três jogos do Peixe na Vila Belmiro não contarão com a presença da torcida.

Após o duelo diante do Paysandu, o Santos visita o Avaí na outra sexta-feira (26), em Florianópolis, pela segunda rodada. Em seguida, faz frente com o Guarani, no dia 6 de maio (segunda-feira), na Vila Belmiro.