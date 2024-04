Piquerez explica 'mística' de Abel Ferreira e contraria discurso de torcida

Piquerez chegou ao Palmeiras em julho de 2021 e com a conquista do Campeonato Paulista contra o Santos chegou ao seu oitavo título pelo Alviverde. Em entrevista ao UOL, o lateral uruguaio de 25 anos disse que não imaginava que sua trajetória no alviverde seria dessa maneira e deu os créditos ao trabalho do técnico Abel Ferreira.

A confiança que tem o corpo técnico com os jogadores é 100% fundamental, eu acho que esse é um pouquinho o fruto de todos esses anos de vitórias. E o Abel, junto com o corpo técnico, tem essa especialidade de estudar e trabalhar cada jogo, como vai ser, e a maioria das vezes dá certo. Piquerez

Piquerez foi o escolhido pela diretoria do Palmeiras para substituir Matias Viña, negociado com a Roma. Ele já tem 143 jogos pelo Alviverde e 11 gols marcados.

Em 2023, Piquerez teve a melhor temporada da sua carreira: em 58 jogos, marcou oito gols e deu sete assistências. O lateral atuou com mais liberdade no setor ofensivo após Abel Ferreira escalar um sistema com três zagueiros.

Piquerez já recebeu diversas propostas da Europa por causa de suas atuações no Palmeiras, mas o clube não quer perder o jogador. No ano passado, Palmeiras renovou o vínculo dele até o fim de 2026 e deu uma valorização salarial a ele. Ao UOL, Piquerez admitiu o sonho de jogar no Campeonato Inglês.

Piquerez rebate críticas ao sistema com três zagueiros

Abel Ferreira precisou reinventar o Palmeiras no meio do ano passado após a equipe perder Dudu com uma grave lesão no joelho. O treinador optou por dar mais liberdade aos laterais com um sistema com três zagueiros, e Piquerez e Mayke se destacaram. A equipe terminou a temporada com o título do Campeonato Brasileiro.

No entanto, muitos torcedores passaram a criticar o esquema por ele ser "defensivo demais" enquanto o Palmeiras tem muitas opções de atacantes no banco de reservas. Piquerez afirmou que Abel sempre ressalta a importância de uma grande defesa, e que esse esquema favorece muito os laterais do Palmeiras.

Desde que cheguei aqui, eu acho que o Abel sempre joga com esse esquema defensivo, ele sempre fala que os ataques ganham partidas e as defesas ganham campeonatos. Ele ganhou 10 títulos aqui já. A torcida nunca vai gostar 100% do trabalho de um, sempre vai ter crítica, mas no final a gente ganha troféus e todo mundo comemora e é feliz

Eu acho que pelo esquema que o Abel trabalha, com dois alas, geralmente eu chego mais que na posição do lateral. No começo da minha carreira jogava de ponta, depois eu fui jogando um pouquinho mais para trás, mas feliz pelos gols, pelas assistências, pela ajuda do time, e continuar trabalhando nisso para poder ajudar o time

'Libertadores tem gosto especial', diz Piquerez

Jogadores do Palmeiras celebram título com o troféu da Libertadores Imagem: REUTERS

O Palmeiras terá que se dividir entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores até o final da temporada. Piquerez reconheceu que conquistar a competição tem um "gosto especial", e ressaltou que é o grande objetivo do elenco no ano para se tornar o primeiro time brasileiro tetracampeão.

Tem esse gosto especial porque é a competição mais importante que tem aqui na América do Sul, é a competição onde jogam todos os países de todo o mundo os melhores. Mas sim, aqui no Brasil, tem uns times que são tricampeões, então estamos com esse objetivo de tentar ganhar mais uma e ser o primeiro time brasileiro a ser tetra.

