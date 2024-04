Neymar ironiza postagem elogiando Mbappé: 'Baba ovo de gringo'

Do UOL, em São Paulo

Neymar voltou a se manifestar nas redes sociais sobre assunto envolvendo seu ex-colega de equipe, Kylian Mbappé.

O que aconteceu

Neymar criticou uma publicação no Instagram em tom elogioso a Mbappé. O jogador do Al-Hilal comentou nesta terça-feira (16) em postagem feita por uma página na rede social no dia anterior.

Baba ovo de gringo Neymar, sobre vídeo elogiando Mbappé

Comentário de Neymar em publicação no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

A publicação mostra momentos de Mbappé durante partida contra o Barcelona. O atacante francês foi registrado em momentos com adversários, sorrindo para Raphinha e ajudando o zagueiro Ronald Araújo enquanto o uruguaio sentia dores.

O vídeo coloca Mbappé como "uma pessoa maravilhosa, mas o vilão de uma história mal contada". O camisa 7 do PSG seria o "vilão" na saída de Neymar do clube, em agosto de 2023. Lionel Messi também deixou a equipe parisiense meses antes.

Neymar já se manifestou em redes sociais com indiretas a Mbappé. Após ser anunciado pelo Al-Hilal, o brasileiro curtiu publicação — da mesma página — que apontava o francês como pivô de sua saída do PSG. Em fevereiro de 2023, ele também curtiu duas postagens com críticas ao ex-colega de equipe.