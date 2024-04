Nadal volta ao circuito após 103 dias e vence em Barcelona

Rafael Nadal não disputava uma partida oficial há 103 dias, mas fez questão de, mesmo sem estar 100% fisicamente, retornar ao ATP 500 de Barcelona para o que vem chamando de última participação no torneio. A volta, nesta terça-feira, saiu de acordo com o planejado. Rafa aplicou 6/2 e 6/3 sobre o italiano Flavio Cobolli, número 62 do mundo, e avançou à segunda rodada.

O próximo adversário do espanhol, que atualmente é apenas o número 644 do ranking, será o australiano Alex de Minaur, 11º do ranking. Será sua estreia no torneio catalão, já que os 16 primeiros cabeças de chave começam sua participação apenas na segunda rodada.

Campeão 12 vezes do torneio, Nadal vem sofrendo com um problema no abdômen desde janeiro, quando disputou o ATP de Brisbane, na Austrália. Desde então, planejava disputar o Australian Open, o Masters 1000 de Indian Wells e o Masters 1000 de Monte Carlo, mas desistiu de todos.

Em Barcelona, na quadra que leva seu nome, Nadal começou a partida de forma tímida, sacando mais fraco do que o habitual e cometendo uma dupla falta no segundo ponto. Aos poucos, porém, encontrou um nível de tênis sólido o bastante, quebrou o saque de Cobolli no quarto game e, pouco depois, abriu 4/1. Rafa dominava o jogo do fundo de quadra e, com mais uma quebra no sexto game, fez 6/2 sem problemas.

Rafa finalmente teve seu saque ameaçado no primeiro game do segundo set, mas se salvou com uma curtinha indefensável. Em seguida, após uma espetacular paralela de forehand, quebrou Cobolli para abrir 2/0.

O italiano ainda esboçou uma reação, finalmente quebrando Rafa no terceiro game, mas Nadal voltou a se impor pouco depois, abrindo 4/1 no placar. Mesmo sem forçar o saque, o espanhol manteve a vantagem até fechar a partida.