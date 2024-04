Naby Keïta, ex-Liverpool, é suspenso até o fim da temporada pelo Werder Bremen após abandonar delegação

Nesta terça-feira (16), Naby Keïta foi suspenso e multado pelo Werder Bremen após o jogador ter abandonado a delegação no duelo contra o Bayer Leverkusen pela Bundesliga. Após saber que não ficaria no time titular, o atleta de Guiné decidiu voltar para casa e não acompanhou a equipe no jogo que marcou o título de Xabi Alonso e companhia no Campeonato Alemão.

Em nota, o Bremen afirmou que aplicou uma multa "substancial" ao jogador e que Keïta não treinará mais com a equipe e nem fará parte o vestiário principal.

"Naby #Keïta suspenso até o final da temporada. Os Verde-Brancos também aplicaram uma multa significativa ao meio-campista. A partir de agora, o jogador de 28 anos não treinará com a equipe nem ficará no vestiário profissional", diz a publicação.

Naby #Keïta bis Saisonende suspendiert. Außerdem haben die Grün-Weißen dem Mittelfeldspieler eine erhebliche Geldstrafe auferlegt. Der 28-Jährige wird fortan weder mit der Mannschaft trainieren, noch sich in der Kabine der Profis aufhalten. ? https://t.co/IfxFdONsGL#Werder pic.twitter.com/mNZlfulrDY ? SV Werder Bremen (@werderbremen) April 16, 2024

O chefe de futebol profissional do Bremen, Clemens Fritz, expôs o seu descontentamento com o atleta em meio a uma situação complicada do clube no campeonato.

"Como clube, não toleraremos o comportamento de Naby. Ele decepcionou sua equipe em um momento de dificuldade em torno de nossa recente forma e disponibilidade de elenco e colocou seus próprios interesses acima dos da equipe. Não podemos permitir isso", disse Fritz.

Com a derrota para o Leverkusen, o Werder Bremen ficou na 12° colocação, com 31 pontos em 29 jogos. O clube ainda luta para escapar do descenso, e está cinco pontos atrás do Mainz, clube na 16° posição que disputará os playoffs de rebaixamento.

Naby Keïta teve uma passagem marcante pelo Liverpool, onde ficou de 2018 até 2023. Pelo clube inglês, o jogador de Guiné disputou 129 partidas e marcou 11 gols, conquistando títulos como uma Champions League e uma Premier League.