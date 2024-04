Ídolo do Flamengo, Olivinha anuncia aposentadoria após a temporada do NBB

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Ídolo do basquete do Flamengo, o pivô Olivinha anunciou que vai se aposentar ao fim da temporada.

Chegou a hora de novas aventuras, novos desafios, e dar um pouco mais de atenção à minha família. Afinal, são mais de 20 anos como jogador profissional Olivinha

O que aconteceu

O jogador fez um anúncio em um vídeo publicado nas redes sociais. "Ao final da temporada, a minha jornada como jogador profissional chegará ao fim".

Olivinha citou a questão física como um dos fatores para a decisão. "As dores que estou sentido em meu corpo é um fator grande para tomar a decisão, além da rotina de treino, jogo e viagens, que é pesada".

O pivô vai fazer 41 anos no próximo dia 18. Nascido no Rio de Janeiro, ele começou no Grajaú e foi revelado pelo Flamengo.

Olivinha defende o Rubro-Negro desde 2012. Ele tem três passagens pelo clube, e conquistou títulos como a Copa Intercontinental de 2014 e 2022, Champions League das Americas de 2020/21, Liga das Américas de 2014, e os Brasileiro de 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19 e 2020/21.

Ele também também esteve em outros clubes. O currículo conta com Corinthians/Mogi, Telemar/Rio de Janeiro, Barreteros de Zacatecas (MEX), Uberlândia TC e Pinheiros.

O pivô vestiu ainda a camisa da seleção brasileira. Com a amarelinha, ele foi campeão dos Jogos Pan-americanos de 2015 e da Copa América de 2009.

O Flamengo está nos playoffs da atual edição do NBB. A sequência contra o Botafogo começa no dia 20.