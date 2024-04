Hernan: Próximo treinador do São Paulo não será Felipão, será estrangeiro

Com Thiago Carpini por um fio no cargo, o São Paulo já se movimenta nos bastidores para contratar um novo técnico, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, o próximo treinador do Tricolor será estrangeiro. O experiente e vencedor Luiz Felipe Scolari, portanto, é carta fora do baralho.

O Carpini sabe que se não vencer o Flamengo vai dar adeus ao São Paulo. E o São Paulo, de maneira informal, está no mercado observando treinadores. O próximo treinador do São Paulo vai ser um treinador estrangeiro, esqueçam qualquer possibilidade de vir um técnico brasileiro. O São Paulo vai focar e está focando em técnicos estrangeiros para substituir o Carpini. A justificativa é que, no mercado hoje, não existe nenhum treinador que possa cumprir o pré-requisito que o São Paulo quer — um treinador experiente, que tenha nome. O São Paulo vai gastar até um pouco mais para trazer esse treinador, vai apertar o orçamento e trazer um técnico de renome. O Felipão não é uma opção.

