Gabigol no Palmeiras? PVC e Hernan explicam situação do ídolo do Flamengo

Os colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho explicaram no De Primeira qual a postura do Palmeiras em relação a Gabigol, que está suspenso até 2025, quando pode ficar livre no mercado. O atacante tem contrato até o final do ano com o Flamengo, que pode extender o vínculo pelo período da suspensão, caso interesse ao clube.

Hernan: 'Palmeiras nunca abriu conversas com Gabigol'

Segundo Hernan, o Palmeiras nunca abriu negociação com Gabigol. O colunista do UOL destacou que a prioridade do atacante é renovar seu contrato e dar a volta por cima no Flamengo, onde é ídolo.

Questionada sobre Gabigol, Leila disse que todo jogador interessa ao Palmeiras, uma resposta totalmente vaga e que não quer dizer que tem negociação ou interesse. É óbvio que o Gabigol livre no mercado, o Palmeiras estaria de olho, sim, seria um dos candidatos, sim, mas até ele estar livre no mercado existe um caminho gigantesco. Primeiro, vai ser julgado esse efeito suspensivo, o que deve acontecer nos próximos dias, inclusive. Segundo, tem a renovação com o Flamengo. O próprio Gabigol já deixou claro que quer terminar sua história no Flamengo do tamanho que ele se transformou no clube, com uma despedida honrosa. Aí já tem um caminho a ser percorrido, e o Palmeiras precisa de um jogador para agora, porque o Endrick vai embora, chega o Felipe Anderson já pronto para jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil e tudo que vier pela frente.

Então, pensar em Gabigol hoje é muito mais uma suposição ou uma possibilidade de ver se ele fica livre. O Palmeiras nunca abriu conversas com Gabigol, nunca tratou de negociação com o Gabigol, porque sabe que existe todo esse caminho. Fica muito na especulação da torcida, porque com Gabigol livre no mercado, vários clubes vão acenar, e o Palmeiras evidentemente seria um desses times, mas conversas abertas, negociações falando de valores, pré-contrato, quando viria, essas coisas, não tem nada. Isso me garantem dos dois lados.

PVC: 'Palmeiras não quer ser usado por Gabigol como foi usado com BH'

De acordo com PVC, o Palmeiras não quer ser usado numa eventual negociação com Gabigol, como acredita que aconteceu no caso Bruno Henrique. No ano passado, após negociar com o Alviverde, BH acabou renovando seu contrato por três anos com o Flamengo, como era de interesse do jogador.

O Felipe Anderson encerra o período de contratações do Palmeiras para 2024. Claro que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, mas o Palmeiras encerra a princípio as contratações para o elenco de 2024. O Gabigol seria um negócio para 2025? Seria, porque ele tem contrato com o Flamengo até dezembro. O Palmeiras não fala com Gabigol, o Palmeiras não conversa sobre Gabigol. Agora, é claro que no dia 1º de julho, se não tiver contrato com alguém e estiver no mercado, ninguém vai descartar Gabigol. Então, a situação hoje é que o Palmeiras não está pensando no Gabigol e não quer ser usado no caso Gabigol como sabia que estava sendo usado no caso Bruno Henrique.

O Palmeiras negociou com o Bruno Henrique no ano passado sabendo que a tendência era renovar com o Flamengo, mas negociou com Bruno Henrique e ele acertou com o Flamengo. O Palmeiras sabe que a chance de o Gabigol renovar com o Flamengo é gigantesca e não vai se deixar usar desta vez como se deixou usar no caso Bruno Henrique.

