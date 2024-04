Fortaleza desponta e mira ser modelo no Nordeste: 'Inspiração para outros'

O Fortaleza vem assumindo cada vez mais protagonismo no futebol brasileiro. Para Marcelo Paz, CEO do clube, o Leão do Pici busca se consolidar como uma referência principalmente na região Nordeste.

O que aconteceu

A equipe cearense disputa a elite do Brasileirão desde 2019 e, desde então, acumula consecutivas conquistas esportivas. Em 2021, o time terminou em quarto colocado na Série A e se classificou à Libertadores pela primeira vez em sua história, além de ter sido semifinalista da Copa do Brasil. Já no ano passado, foi vice-campeão da Sul-Americana.

Recentemente, o Leão do Pici ganhou ainda mais destaque no cenário regional. Nos últimos anos, foram cinco títulos consecutivos do Campeonato Cearense e duas Copas do Nordeste, sendo o time nordestino mais bem colocado no ranking da CBF, em nono.

O Fortaleza também se consolidou como um modelo de gestão. Desde que Paz assumiu a presidência, em 2017, o faturamento saltou de R$ 24 milhões para R$ 267 milhões em 2022. O time estava na Série C naquela época, conquistou dois acessos consecutivos e se firmou na primeira divisão.

O Tricolor cearense possui um projeto de futebol duradouro e vem colhendo os frutos dentro de campo. O técnico Argentino Juan Pablo Vojvoda se mantém no cargo desde maio de 2021, sendo o segundo treinador mais longevo no Brasileirão — ficando atrás apenas de Abel Ferreira. No último sábado, o Fortaleza visitou o São Paulo e saiu vitorioso por 2 a 1.

Os parâmetros do Fortaleza nos últimos anos inspiram, sim, alguns clubes. Inspiram histórias que desejam esse crescente nível de patamar no futebol. Se pegar de 2018 pra cá, todos os números cresceram. Podemos falar de orçamento, faturamento, patrocínio, presença da torcida em estádio, número de sócios, títulos

Espero, sim, que sirva de inspiração e de referência, principalmente aqui no Nordeste, que tem grandes clubes de cidades parecidas com a nossa que podem voltar à Série A. Tudo isso serve de inspiração. Por vezes eu converso com dirigentes de outros clubes e a gente troca essa ideia Marcelo Paz

O que mais ele disse

Destaque no cenário nacional: "Quando iniciamos essa gestão, o Fortaleza era o 42º do ranking nacional e no ranking da Conmebol um traço, nem existia. E aí, devagarinho, fomos subindo de divisão, chegando na Série A, passando a participar de competições sul-americanas, e hoje estamos nessa posição, que é a melhor de um clube nordestino na história. No ranking nacional de clubes, nunca um clube nordestino esteve entre os 10l".

Crescimento no continente: "Nós não tínhamos posição no ranking na Conmebol, e hoje estamos em 39º. Ficamos no pote 2 da Sul-Americana, não ficamos no pote 1 por uma posição. Tudo isso mostra que é uma crescente do clube e facilita para ter mais simpatia dos torcedores, para ter mais respeito internacional, para atrair jogadores no mercado internacional. O Fortaleza vem se tornando personagem permanente em competições sul-americanas. Isso é bom, nos deixa feliz. É algo que antes de 2020 era impensável. Ficamos oito anos na Série C, voltamos para a Série B, depois fomos à Série A. Não se imaginava que a gente teria um circuito internacional assim mais permanente".