Fonseca brilha na Romênia e anota primeira vitória em ATP fora do Brasil

A maior promessa do tênis brasileiro masculino deu mais um passo importante rumo à elite do esporte nesta terça-feira. No ATP 250 de Bucareste, na Romênia, o carioca João Fonseca, de 17 anos, derrotou o italiano Lorenzo Sonego (#51 do mundo) por 7/6(5) e 7/5 e avançou às oitavas de final. Foi a primeira vitória de Fonseca em um torneio de nível ATP fora do Brasil.

Os primeiros triunfos do tipo vieram este ano, no Rio Open, um evento da série ATP 500. Em casa, no Jockey Club Brasileiro, Fonseca superou o francês Arthur Fils (#36) e o chileno Cristian Garín (#88). Desde então, João disputou os ATPs 250 de Santiago, em fevereiro, e Estoril, no começo deste mês, mas não havia conseguido vencer.

Na partida desta terça-feira, o brasileiro, atual número 276 do mundo, anotou uma bela virada no primeiro set após estar perdendo por 4/1. Fonseca teve o saque com 5/4, mas Sonego salvou um set point, devolveu a quebra de desvantagem e forçou o tie-break. No game de desempate, Fonseca rapidamente abriu 5/1 e, apesar de uma bela reação do italiano, fechou o set em 7/6(5).

Na segunda parcial, Fonseca não teve seu saque quebrado e converteu a única quebra da partida no 12º game para fazer 7/5.

O próximo adversário de João em Bucareste será o vencedor do jogo entre o romeno Radu Albot (#139) e o americano Aleksandar Kovacevic (#97). O ATP 250 de Bucareste também tem Thiago Wild, número 1 do Brasil e 67 do mundo, classificado para as oitavas de final. Ele vai enfrentar o argentino Mariano Navone (#52).