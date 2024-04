Ex-São Paulo brilha na Europa e lembra mudança incomum: 'Melhor decisão'

O meio-campista Gabriel Sara vem despontando na segunda divisão da Inglaterra. Cria de Cotia, ele vem acumulando prêmios, está perto de chegar na Premier League e comemorou a decisão que tomou ao sair do Brasil.

O que aconteceu

O ex-São Paulo foi eleito para a seleção da temporada da EFL Championship. O jogador de 24 anos do Norwich City conquistou o feito em sua segunda temporada no time inglês. Ele também recebeu duas vezes o prêmio de jogador do mês na atual edição do campeonato.

Sara virou protagonista no time e soma 23 participações em gols na 2ª divisão inglesa — 12 gols e 11 assistência. Na temporada passada, ele balançou as redes sete vezes e deu quatro passes para companheiros marcarem.

Gabriel Sara foi eleito para a seleção ideal da 2ª divisão da Inglaterra Imagem: Divulgação

O brasileiro está ajudando o Norwich a sonhar com o retorno à Premier League. Faltando três rodadas para o fim da Championship, o time aparece em 6º lugar, com 71 pontos, na zona de classificação para os Playoffs — valendo uma vaga entre os times que ficam entre a terceira e a sexta posição.

Ele comemorou a fase que vive e também o movimento "incomum" de não ir para um time da elite europeia. Sara deixou o São Paulo em julho de 2022 e acertou com o time do leste da Inglaterra, que havia acabado de cair da Premier League. O atleta escolheu um caminho diferente do de muitos outros jovens brasileiros, que vão para gigantes do continente e acabam, por vezes, emprestados para ganhar rodagem em times de menor expressão.

Sei que para os jovens jogadores brasileiros, se transferir para uma equipe da Championship não é um movimento comum, mas sinto que eu não poderia ter tomado uma decisão melhor. É um campeonato extremamente competitivo, de alto nível e percebo o quanto tenho evoluído. Gabriel Sara