Em baixa, São Paulo volta a enfrentar o Flamengo no Maracanã após título da Copa do Brasil

Na noite dessa quarta-feira, o São Paulo volta ao Maracanã para enfrentar o Flamengo após o título da Copa do Brasil. No palco da vitória no primeiro jogo, o Tricolor quer espantar a má fase.

Com gol de Calleri, a equipe comandada por Dorival Jr. ganhou por 1 a 0 e saiu na frente, bastando o empate no Morumbis por 1 a 1 para levantar a conquista inédita. O cenário, agora, é diferente.

Após a saída do experiente treinador, a diretoria são-paulina escolheu Carpini como sucessor. Apesar do começo promissor, o São Paulo vem caindo de rendimento e o técnico vê o cargo ameaçado.

Essa não é primeira vez do Tricolor no Maracanã após o título. Na reta final do Brasileirão passado, o time perdeu para o Fluminense no estádio.

Na ânsia de retomar aquele espírito vencedor, o São Paulo enfrenta o Flamengo às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão. Na estreia, os comandados de Carpini deixaram a desejar e perderam do Fortaleza por 2 a 1, em casa.