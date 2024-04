De la Cruz 'vira' Zico para colegas de Fla e soma ponto em briga no time

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A bola saiu dos pés de De la Cruz, passou pela barreira e morreu no ângulo direito do goleiro do Atlético-GO. O primeiro gol com a camisa do Flamengo fez o uruguaio virar "Zico" para os companheiros, e o fez ganhar ainda mais pontos com a comissão técnica.

"À la Zico"

O gol de De la Cruz que abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Dragão rendeu brincadeiras no elenco. Ele foi chamado de Zico e ouviu que "colocou a bola com a mão".

O próprio Galinho carimbou o gol. Maior ídolo do Flamengo foi às redes sociais e publicou vídeos. Em um, feito pelo próprio clube, colocou a legenda "À la Zico", e outro mostrava o gol do uruguaio em comparação aos do ex-camisa 10.

À FlaTV, De la Cruz citou um brasileiro como inspiração nas bolas paradas. Ele colocou na lista Ronaldinho Gaúcho, o argentino Messi, o uruguaio Forlán, além do irmão Carlos Sánchez, ex-Santos.

Zico publicou vídeo de gol de De la Cruz com legenda "À la Zico", em uma rede social Imagem: Reprodução

Sempre queremos ver os mais talentosos, porque o futebol é lindo visualmente. Creio que, quando pequeno, sempre olhei a batida de Diego Forlán, agora de Lionel Messi. São jogadores que inspiram. No final da carreira, Ronaldinho também. Sempre tive admiração pelos grandes jogadores. Mas meu maior ídolo é o meu irmão

Estava tranquilo, em algum momento ia chegar o gol e acho que fiz um bonito As pessoas me parabenizaram, ficaram muito felizes pelo meu gol, mas a felicidade pesou mais pelos três pontos. Em minha carreira, não tenho muitos gols de falta, mas sempre tento melhorar De la Cruz

O gol saiu em um momento importante na temporada. Gerson voltou a ser relacionado, após se recuperar de um cirurgia no rim, e Allan foi elogiado por Tite na estreia na Libertadores, jogo que De la Cruz foi desfalque por virose. Os dois lutam por vaga no mesmo setor que De la Cruz.

O camisa 18 se coloca como opção para as bolas paradas e ganha mais um ponto na visão da comissão. Anteriormente elogiado pela versatilidade e técnica, o uruguaio, agora, soma também a faceta de cobrador de faltas.

"Tem treinado em duas funções diferentes, de segundo meio-campista e de um externo que flutua para que a passagem do lateral aconteça. Tem muita qualidade técnica, tem um link com o Arrascaeta. Então, você tem a possibilidade de jogar com quatro jogadores de articulação ou de jogar com dois pontas de velocidade. A equipe ganha com isso", disse Tite, em entrevista coletiva ainda em janeiro.

Tite, recentemente, citou ainda a possibilidade de mesclar as equipes em meio ao calendário apertado. A equipe da Gávea terá Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores pela frente nos próximos meses. O tema gerou ruído entre comissão técnica e diretoria, mas fato é que, titular, De la Cruz deu novos passos para se consolidar ainda mais.

Live dos clubes

O canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!

Então, torcedor, fica esperto. E você, rubro-negro, caso tenha perdido a live de ontem, o canal do UOL Esporte publica a íntegra e cortes para você acompanhar o que houve de melhor no bate-papo.

Programação da semana

- Segunda-feira (às 17h de Brasília) - Live do Flamengo

- Terça-feira (16/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (18/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (19/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians