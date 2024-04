Com treino técnico e tático, Athletico-PR finaliza preparação para encarar o Grêmio pelo Brasileirão

Na manhã desta terça-feira, o elenco do Athletico-PR fez o que foi o seu último treino antes de enfrentar o Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O grupo athleticano finalizou a preparação com um trabalho técnico e tático.

Após treinar na última segunda-feira, os jogadores do Furacão retornaram às atividades no CAT Caju nesta terça. Os atletas iniciaram realizando trabalhos pré-treinos. Em seguida, rumaram para o gramado para fazer exercícios práticos já com bola.

O elenco do Athletico-PR ainda fez atividades técnicas e táticas, além de ter abordado possíveis estratégias para a partida. O técnico Cuca também promoveu o ensaio de diversas situações de jogo.

Após o encerramento do treinamento, os jogadores que viajam na tarde desta terça-feira a Porto Alegre (RS) foram definidos. Eles almoçam no CAT Caju antes de seguir para o aeroporto.

O Furacão visita o Grêmio nesta quarta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília). O compromisso, válido pela segunda rodada do Brasileirão, será realizado na Arena do Grêmio.

A equipe paranaense teve a estreia dos sonhos nesta edição do torneio nacional. Na primeira rodada, goleou o Cuiabá por 4 a 0, somou três pontos e, por conta do saldo de gols, figura no topo da tabela. Agora, a meta é manter o bom desempenho e seguir vencendo no campeonato.

Depois de encarar o Grêmio no Rio Grande do Sul na quarta-feira, o elenco do Athletico-PR se reapresentará na manhã de sexta-feira (19), no CAT Caju.