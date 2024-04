Jornal: Com Curry e LeBron, EUA definem nomes que vão às Olimpíadas

Do UOL, em São Paulo

A seleção de basquete dos EUA tem a lista praticamente fechada para os Jogos Olímpicos de Paris e muitas astros da NBA estão nela.

O que aconteceu

A comissão do treinador Steve Kerr já definiu 11 dos 12 nomes que irão à França, incluindo os astros LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis e Kevin Durant, segundo informações do site "The Athletic".

A lista também conta com jogadores como Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Devin Booker, Jrue Holiday, Joel Embiid e Bam Adebayo.

A única dúvida gira em torno do último lugar disponível para integrar o "Dream Team". No final de janeiro, havia sido divulgada uma lista com 41 nomes que concorriam à vaga nas Olimpíadas.

Alguns nomes que surgem como possibilidade para também ir aos jogos de Paris. Entre eles estão Kawhi Leonard, Jimmy Butler (Heat), Damian Lillard, James Harden e Paul George.

O período de treinos da seleção americana vai começar no dia 5 de julho, em Las Vegas, após o término da temporada da NBA, ainda de acordo com o veículo.

Os jogos de basquete nas olimpíadas começam no dia 28 de julho. Os EUA enfrentam a Sérvia.

Confira a lista