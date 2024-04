Com Carpini ameaçado, Cicinho recomenda Sampaoli no São Paulo

O técnico Thiago Carpini tem seu cargo cada vez mais ameaçado no São Paulo. Após a derrota para o Fortaleza por 2 a 1, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a pressão por sua saída aumentou. Por conta disso, alguns nomes já estão sendo sugeridos. Cicinho, ex-lateral do Tricolor Paulista, recomendou a contratação do argentino Jorge Sampaoli.

"O Carpini já mostrou que não entende muita coisa de Libertadores e a torcida está pegando no pé. Então, eu já optaria por um nome diferente. Sabe quem eu arriscaria? Sampaoli. Tem que trazer um doido!", disse Cicinho no programa Arena SBT.

"Hoje, no São Paulo, eu arriscaria o Sampaoli. Tem que trazer um doido" ? #ArenaSBT ?? Cicinho pic.twitter.com/56QUWmQV3P ? SBT Sports (@sbt_sports) April 16, 2024

Jorge Sampaoli está sem clube desde que saiu do Flamengo, em setembro de 2023. O treinador argentino teve uma passagem conturbada na equipe carioca. Em campo, o time não rendeu o esperado e perdeu a final da Copa do Brasil para o São Paulo. Além disso, ocorreram diversos problemas fora dos gramados, como a agressão do auxiliar técnico Pablo Fernández no atacante Pedro e a briga do meio-campista Gerson com o lateral Guillermo Varela.

O técnico de 64 anos também treinou outras duas equipes no Brasil: Santos e Atlético-MG. No Peixe, teve uma ótima passagem e conseguiu levar a equipe à segunda colocação do Campeonato Brasileiro de 2019. Já no Galo, conquistou o Campeonato Mineiro de 2020 e teve uma participação regular na liga nacional.

Ainda com Thiago Carpini no comando, o São Paulo enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão.