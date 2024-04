Borussia Dortmund goleia Atlético de Madrid e volta às semifinais da Champions após 11 anos

Mais um semifinalista da Liga dos Campeões foi definido. Na tarde desta terça-feira, o Borussia Dortmund venceu o Atlético de Madrid por 4 a 2 e voltou a garantir seu lugar entre os quatro melhores times da Europa após 11 anos. A última vez que havia chegado em tal fase foi em 2013, ano em que perdeu o título para o Bayern.

Brandt, Maatsen, Fullkrug e Sabitzer balançaram as redes para o time alemão, enquanto Hummels (contra) e Correa marcaram para a equipe espanhola em duelo disputado no Signal Iduna Park.

Com o resultado, o Borussia Dortmund avançou às semifinais com placar agregado de 5 a 4 - o clube alemão conseguiu reverter o placar, já que havia sido derrotado na ida por 2 a 1.

Agora, os dois times voltam a focar em seus respectivos campeonatos nacionais. Pela 30ª rodada do Alemão, o Borussia Dortmund pega o já campeão Bayer Leverkusen neste domingo, a partir das 12h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park.

Por outro lado, o Atlético de Madrid retorna aos gramados pela 32ª rodada do Espanhol. A equipe madrilenha encara o Alavés, também neste domingo, às 13h30, no Mendizorrotza Stadium.

O jogo

O Borussia Dortmund começou a partida pressionando bastante o Atlético de Madrid. Logo aos dois minutos de jogo, o time perdeu uma oportunidade incrível. Adeyemi invadiu a grande área pelo lado esquerdo e cruzou para trás, mas na hora da batida já dentro da pequena área, Sabitzer foi travado por Azpilicueta.

Aos quatro minutos, o Atlético de Madrid respondeu com uma chance claríssima de gol desperdiçada por Morata. O atacante disparou em velocidade e saiu cara a cara com o goleiro Kobel, mas errou na direção do toque de cavadinha e acabou mandando para fora.

Aos 17 minutos, o Borussia levou perigo ao gol do Atlético novamente. Após cruzamento, a zaga do time espanhol afastou, mas a bola sobrou com Emre Can. O volante bateu de primeira, mas Oblak encaixou com facilidade.

Foi aos 33 minutos que a pressão alemã deu resultado. Hummels encontrou bom lançamento para Brandt, que dominou dentro da área. O meia colocou na frente e chutou rasteiro, cruzado, para abrir o marcador no Signal Iduna Park.

Cinco minutos depois, os donos da casa ampliaram a vantagem. Maatsen fez grande jogada pelo lado esquerdo, adentrou a grande área e finalizou cruzado para fazer 2 a 0 para o Borussia.

No entanto, logo após a volta do intervalo, o Atlético de Madrid diminuiu a vantagem e deixou tudo igual no placar agregado. Após cobrança de escanteio de Griezmann, Hermoso cabeceou. Hummels tentou tirar com o pé ao se esticar, mas acabou tirando do goleiro Kobel e a bola acabou no fundo das redes.

Com 12 minutos da etapa final, o Atlético de Madrid teve nova chance. Ángel Correa saiu cara a cara com o goleiro Kobel, mas com a marcação em cima, bateu mal demais e mandou pela linha de fundo.

E foi aos 19 minutos que o gol de empate dos espanhóis saiu. Após cruzamento rasteiro de Correa, Rodrigo Riquelme ficou com ela e chutou no gol para defesa de Kobel. No rebote, Correa tentou duas vezes até que estufou as redes do Borussia Dortmund: 2 a 2.

Mas com 25 minutos, os alemães reagiram. Sabitzer apareceu pela esquerda e cruzou para dentro da grande área. Fullkrug se adiantou à zaga espanhola e subiu mais alto para cabecear. Antes de acabar no fundo do gol, a bola ainda carimbou a trave.

Um minuto depois, o time alemão aumentou a vantagem para ficar à frente no agregado novamente. A bola sobrou com Sabitzer na grande área e o austríaco acertou um belo chute para fazer o que foi o gol da classificação dos donos da casa. Foi assim que o Borussuia Dortmund avançou às semifinais desta edição da Liga dos Campeões.