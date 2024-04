Morre Bernd Hölzenbein, campeão mundial pela Alemanha

Campeão do mundo pela Alemanha em 1974, Bernd Hölzenbein morreu na noite da última segunda-feira (15), aos 78 anos. A causa do óbito não foi divulgada.

O que aconteceu

Hölzenbein ganhou espaço na seleção alemã no decorrer do mundial. Após utilizações esporádicas na primeira fase, o atacante se tornou um dos principais nomes da Alemanha.

Ao todo, foram 40 jogos e cinco gols com a camisa da Alemanha. Ele foi vice-campeão da Eurocopa de 1976.

Hölzenbein também se tornou uma lenda no Eintracht Frankfurt. Revelado pelo clube, o atacante completou 532 jogos pelo clube alemão, com 215 gols. Após a aposentadoria, atuou como dirigente e foi embaixador do clube.

Bernd Hölzenbein desempenhou um papel fundamental na formação do nosso Eintracht por quase 60 anos. [...] Com Bernd Hölzenbein, não só estamos a perder uma das grandes figuras de identificação do nosso clube, mas também mas também um colega de trabalho leal e um amigo adorável. Axel Hellmann, porta-voz do conselho do Eintracht

Ein Eintrachtler durch und durch. Eine Legende, wie sie im Buche steht. Einer der Größten, die wir hatten.



Bernd Hölzenbein, Ehrenspielführer der Eintracht, verstarb am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie 🖤 pic.twitter.com/BJRCZDGDGP -- Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 16, 2024

Hölzenbein conquistou uma Copa Uefa (1980) e três Copas da Alemanha (1974, 1975 e 1981) pelo Frankfurt. Ele também dipustou a Copa do Mundo de 1978 pela Alemanha.

Descanse em paz, Bernd Hölzenbein! Nosso campeão mundial de 74 morreu na segunda-feira aos 78 anos. Nossas mais profundas condolências vão para a família e amigos. Federação Alemã de Futebol