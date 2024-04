Barcelona x PSG: onde assistir ao jogo da Champions, horário e escalações

Do UOL, em São Paulo

Barcelona e PSG se enfrentam nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

O jogo terá transmissão do SBT (TV aberta), da TNT (TV fechada) e da Max (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Barcelona venceu o jogo de ida por 3 a 2. O brasileiro Raphinha foi protagonista no Parc des Princes com dois gols. Com o resultado positivo, o time de Xavi joga pelo empate em casa. Se perder por um gol de diferença, a partida terá prorrogação, e, caso a diferença persista, disputa de pênaltis.

O PSG teve semana livre para trabalhar. A Ligue 1 adiou os jogos de todos os clubes franceses envolvidos em torneios continentais. Já o Barcelona entrou em campo no último sábado (13) e venceu o Cádiz fora de casa, com time misto, pelo Campeonato Espanhol.

Xavi será obrigado a fazer ao menos uma alteração no time que venceu em Paris. Sergi Roberto, que iniciou jogando no meio-campo, está suspenso. Pedri, que recupera a melhor forma física, deve ser o substituto. Christensen, autor do gol da vitória, é outro que levou terceiro cartão amarelo e não atua nesta terça.

A expectativa é que Beraldo vá para o banco de reservas. Criticado na França após sua performance no jogo de ida, o jovem brasileiro deve perder lugar no onze inicial após o retorno de Hakimi. O lateral direito cumpriu suspensão no jogo de ida, e sua volta libera Marquinhos para atuar na zaga.

Quem avançar enfrentará Atlético de Madri ou Borussia Dortmund na semifinal. O jogo de ida foi 2 a 1 para o time espanhol. As duas equipes farão o confronto de volta nesta terça, na Alemanha, no mesmo horário de Barcelona x PSG.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí e João Cancelo; De Jong, Gündogan e Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz (Ugarte); Dembélé, Mbappé e Barcola (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique

Barcelona x PSG

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões

Data: 16 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha

Transmissão: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming)