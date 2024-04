Acertado com o Palmeiras, Felipe Anderson disputou todos os jogos da Lazio nos últimos três anos

O meia-atacante Felipe Anderson está acertado com o Palmeiras e se reapresenta ao clube a partir de julho, quando se encerra seu contrato com a Lazio, da Itália. Nesta segunda-feira, o Verdão informou que assinou um pré-contrato com o atleta de 31 anos.

Apesar de não estar em início de carreira, o jogador tem demonstrado grande força física nos últimos anos. Importante aspecto para o Palmeiras na disputa do extenso calendário do futebol brasileiro. Pela Lazio, Felipe Anderson disputou todas as 108 partidas possíveis.

Essa sua sequência é ainda maior quando se olha mais atrás. Com 144 partidas consecutivas pela Lazio, Felipe Anderson quebrou o recorde de números de jogos seguidos pelo time italiano, superando o zagueiro Alfredo Monza, que disputou 124 jogos seguidos, no fim da década de 1930.

Felipe Anderson nas últimas três edições da Serie A: ?? 108 jogos (de 108 possíveis!)

?? 20 gols

?? 16 assistências

? 134 passes decisivos

? 25 grandes chances criadas (!)

? 146 dribles certos

? 222 desarmes (!)

? Nota Sofascore 7.09 Pré-contrato com o @Palmeiras! ??? pic.twitter.com/TypHirt3HE ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 15, 2024

O jogador atua preferencialmente pelo lado direito como indica o mapa de calor do Sofascore, mas também pode atuar pela esquerda e também centralizado, como fez em algumas oportunidades jogando pela Lazio. Nos últimos três anos, ele tem 20 gols marcados e 16 assistência.

Sua participação na criação de jogadas também se destaca com 134 passes decisivos, 25 grandes chances criadas e 146 dribles certos. Além disso, tem na conta 222 desarmes, também de acordo com a plataforma de estatísticas. Em seu último jogo, que aconteceu na sexta-feira, Felipe Anderson se destacou na vitória da Lazio sobre a Salernitana, por 4 a 1, com dois gols.