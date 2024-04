Uruguaio Damián Suárez segue como dúvida para o próximo jogo do Botafogo

O Botafogo se prepara para o confronto contra o Atlético-GO, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Nilton Santos, a equipe vai em busca de sua primeira vitória na competição.

No entanto, o técnico Artur Jorge tem um problema para a partida, já que o lateral direito Damián Suárez sofreu uma lesão na panturrilha e vem sendo desfalque nos últimos treinos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

O departamento médico não informou a gravidade da lesão nem o prazo de recuperação do jogador. Por isso, o uruguaio ainda é tratado como dúvida para o duelo deste meio de semana.

O Botafogo vem sofrendo com defalques no setor, já que além de Suárez, o elenco também não conta com Rafael, que sofreu uma fratura por estresse no joelho e será ausência por dois meses. Com isso, Mateo Ponte é o único jogador para cobrir a posição.