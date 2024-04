Técnico acusado de assédio pede afastamento do Santos após protestos

Do UOL, em Santos

Acusado de assédio, o técnico Kleiton Lima pediu afastamento do comando do time feminino do Santos nesta segunda-feira (15).

O que aconteceu

O Santos anunciou que Kleiton Lima pediu afastamento. Wesly Otoni assume as Sereias da Vila interinamente.

Ao menos 19 atletas, do atual elenco e que já saíram, relataram assédio moral e sexual do treinador no ano passado. Mesmo assim, o Peixe recontratou o profissional.

O presidente Marcelo Teixeira alegou que as denúncias não foram formalizadas na polícia e bancou Kleiton. A repercussão do caso, porém, fez a situação mudar.

Jogadoras de outros clubes protestaram contra Kleiton Lima no Santos. O fato teve repercussão internacional e foi parar até no L'Équipe, da França. Um dos maiores jornais do mundo.

Kleiton Lima reitera que é inocente, mas pediu afastamento para preservar ele, sua família e o clube.

Para preservar sua família, sua integridade e o próprio Santos Futebol Clube, Kleiton Lima solicitou hoje afastamento do cargo de técnico das Sereias da Vila. Por ser tratar de uma decisão pessoal, o Santos Futebol Clube aceitou o pedido e reiterou sua confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado.

Desde a sua contratação, o treinador vem sofrendo críticas e nos últimos dias até ameaças de morte em razão das acusações feitas no ano passado.

Mesmo convicto de que não cometeu nenhum dos atos pelos quais é acusado, Kleiton Lima entendeu que seu pedido de afastamento é a melhor opção para preservar todas as partes.

Santos, em nota oficial