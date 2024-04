Neymar firma parceria com empresa americana e terá empreendimento de coquetéis

Astro do futebol brasileiro e mundial, Neymar firmou uma parceria com a Fun Brands, empresa de bebidas sediada em Miami, nos Estados Unidos, para lançar um empreendimento de coquetéis a base de vinho e mocktails sem álcool. A nova marca será lançada no Brasil ainda este ano.

"Esta é uma grande oportunidade para me conectar de maneira diferente com as pessoas que me acompanham, criando outras possibilidades de estarmos juntos para além do futebol, que é minha vida", destacou o atacante do Al-Hilal.

Vem aí mais um jeito da gente celebrar juntos. Em parceria com a Fun Brands, vamos lançar a minha linha de coquetéis e mocktails. Essa novidade global sai primeiro no Brasil ainda este ano. pic.twitter.com/1aBZpV8FDi ? Neymar Jr (@neymarjr) April 15, 2024

"Quero compartilhar os sabores brasileiros que mais amo com meus fãs daqui e do mundo, de uma forma diferente, irreverente. E a ideia de também trazermos drinks sem álcool me atraiu muito ao projeto", completou.

"A parceria com Neymar Jr. terá início no Brasil e foca em sabores próprios do país, que são incríveis. Posteriormente, ganhará o mundo em colaboração com uma grande empresa do segmento e nosso parceiro global de mídia", disse o fundador e CEO da Fun Brands, Joe Peleg.

A nova marca de coquetéis e mocktails será lançada com variações de baixo teor alcoólico e opções sem álcool para mercados globais estratégicos.