Luis Enrique sobre virada do PSG na Liga dos Campeões: "Totalmente convencidos de que podemos"

Nesta segunda-feira, véspera da partida de volta das quartas de final da Liga do Campeões entre Paris Saint-Germain e Barcelona, Luis Enrique, treinador do clube francês, analisou o jogo de ida e revelou o que espera de sua equipe para o segundo e decisivo confronto.

"O jogo de volta é um pouco diferente, porque não tivemos um jogo no final de semana. Então tivemos o tempo que precisávamos para analisar e o tempo necessário para tentar melhorar nosso desempenho. Meu primeiro pensamento depois do jogo, foi de uma partida muito bem disputada e que as duas equipes jogaram bem. Não acho que o resultado reflete exatamente o que merecíamos, nós merecemos pelo menos um empate e poderíamos ter marcado mais gols, mas o resultado é 3 a 2 para eles e isso significa que temos que jogar melhor amanhã. Não gostamos de deixar as coisas ao acaso e você pode imaginar como isso vai se desenrolar amanhã. Estamos totalmente convencidos de que podemos fazer isso", disse o técnico.

A derrota na última quarta-feira encerrou uma sequência de 27 jogos de invencibilidade do clube francês. Luis Enrique também falou sobre isso.

"Depois de não perder em 27 jogos, isso iria acontecer em algum momento. Foi quando nós menos queríamos e menos esperávamos. Temos que nos levantar, nos preparar novamente e melhorar nosso desempenho. Não acho que precisamos exagerar quando ficamos 27 jogos sem perder. Temos que aceitar a derrota contra o Barcelona e agora estamos nos preparando para competir amanhã. Não tenho dúvida de que vamos competir e deixar nossos fãs felizes", declarou.

O treinador espanhol contou como foi a recuperação depois da derrota e a preparação mental para o confronto.

"Os dois dias seguintes depois do primeiro jogo foram difíceis. Foi difícil para nos recuperarmos mentalmente e fisicamente. Mas, com sorte, o bom do futebol profissional é que tem um próximo jogo chegando. Agora nós vamos jogar contra eles de novo. Estamos bem mentalmente. Temos ideias claras do que precisamos fazer. Eu acho que estamos em boa forma", apontou Luis Enrique.

O comandante ainda falou sobre a motivação dos jogadores para conseguir a virada e classificação às semifinais.

"Baseado no que eu vi nos treinos nessa semana, tenho que dizer que estamos cheio de vontade de virar o jogo. Não é sobre um jogador ou individualidade. Todos os jogadores estão aqui para representar o PSG e os nossos torcedores. Com todo o suporte que recebemos no Parque dos Príncipes durante o jogo, queremos voltar para Paris com uma vitória. Acho que o PSG nunca reverteu uma eliminatória depois do perder na ida, essa é a nossa chance", disse.

A partida entre Barcelona e PSG acontece neste terça-feira, às 16h (de Brasília), na Espanha.