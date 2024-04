Lázaro cita parceria com Ríos e celebra estreia do Palmeiras no Brasileiro: "Conseguiu o mais importante"

O Palmeiras venceu o Vitória por 1 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Com isso, o Verdão somou os primeiros três pontos na temporada e atualmente ocupa a sétima posição. Lázaro, que entrou durante o segundo tempo, celebrou o resultado e comentou a parceria, já antiga, com Richard Ríos, autor do gol palmeirense.

"A gente sabia que o jogo ia ser difícil. O Vitória voltando agora para a Série A, no primeiro jogo já pega o Palmeiras. É como o Abel nos falou, para nos colocarmos no lugar do adversário, saber que eles estariam muito motivados para jogar. Sabíamos também da euforia da torcida deles, faz com que eles se sintam mais motivados também e nos faz entrar mais concentrados. Mesmo sabendo da dificuldade do campo e do jogo, conseguimos abrir o placar com o gol do Richard e manter muito bem esse resultado, até com chance de ampliar. O mais importante, que eram os três pontos, a gente conseguiu. É sempre bom começar ganhando para dar confiança para o decorrer dos jogos", disse.

Lázaro chegou ao Palmeiras nesta temporada. No clube se deparou com um velho conhecido: o meio-campista colombiano Richard Ríos. Ambos foram companheiros de equipe no Flamengo. O camisa 17 do Verdão comentou sua adaptação e parceria com Ríos, que anotou seu primeiro gol na temporada de 2024.

"Desde quando conheci o Richard no Flamengo, ele foi um cara que eu sempre me dei muito bem, dentro e fora de campo. Eu fico chamando ele de gringo carioca, porque ele parece que nasceu no Rio já. Tínhamos uma amizade muito boa, íamos para a praia, aproveitávamos juntos. É um moleque que merece tudo que está vivendo, ainda mais pelas dificuldades que passou, rodou em alguns clubes e mesmo assim seguiu com essa força de vontade. Hoje, se ele está vivendo tudo isso, eu fico feliz por ele. Eu chegar aqui no Palmeiras e ele me receber muito bem significa muito pra mim, porque a gente sabe que quando se encerra o futebol o que vai ficar é a amizade, as lembranças. Tenho a certeza de que vai ser um cara que eu vou levar pro resto da vida também, que tem um enorme coração e eu torço bastante pela felicidade dele", contou.

Lázaro vem ganhando espaço no Palmeiras e se aproxima de sua 10ª partida com a camisa do Verdão. O atacante está disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo da próxima quarta-feira. Pela segunda rodada do Brasileirão, o Alviverde recebe o Internacional, na Arena Barueri, às 20 horas (de Brasília).