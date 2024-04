Jovem promessa do Real Madrid sofre com a falta de oportunidade nos jogos

Arda Guler é o segundo jogador do elenco do Real Madrid com menos minutos em campo, à frente apenas de Éder Militão, que se lesionou no início da temporada.

O jovem turco de 19 anos, contratado pela equipe espanhola junto ao Fenerbahçe por 20 milhões de euros, atuou por apenas 98 minutos na atual temporada. O clube merengue adota uma postura cautelosa em relação à situação do meia-atacante e prefere não pressioná-lo com altas expectativas.

Diante de tantas lesões e decisões técnicas, Guler se mostrou disposto a reconquistar o bom rendimento dentro de campo e colocar à mostra todo seu potencial, principalmente com o apoio de seus companheiros de vestiário.

"Arda Guler é um daqueles talentos que está sempre disposto a aprender ", comentou Toni Kroos, um dos líderes do elenco do Real Madrid.

Com 7 rodadas para o fim da Laliga e já nas quartas de final da Champions League, é essencial que haja uma priorização da equipe titular, mantendo assim o ritmo de jogo e a competitividade da equipe nas duas competições.

Com isso, Arda Guler soma sete jogos todas as competições, uma titularidade na liga nacional e zero minutos na Liga dos Campeões. Apesar das especulações sobre um possível empréstimo do jogador, seu staff afirmou que essa decisão será tomada no futuro e que o jovem está focado em terminar essa temporada com a camisa do Real Madrid.