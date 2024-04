Mão na boca: jogadoras protestam contra técnico ex-Santos antes de rodada

Os protestos contra Kleiton Lima, iniciados na sexta-feira (12) em diferentes jogos do Brasileirão Feminino, continuaram após o técnico pedir demissão do comando do Santos. Ele é acusado de assédio por parte de 19 jogadoras.

O que aconteceu

Nas duas partidas de hoje do torneio, jogadoras colocaram as mãos na boca antes do apito inicial — o fato ocorreu tanto em Flamengo x Bragantino quanto em Inter x Grêmio.

O ato das atletas tem referência ao fato de elas alegarem não serem ouvidas por clubes e dirigentes em relação ao caso, já que Kleiton Lima chegou a treinar o Santos na semana passada. A nova saída ocorreu justamente diante da repercussão dos protestos.

As manifestações tiveram cobertura internacional e foram parar até no L'Équipe, da França, um dos maiores jornais do mundo.

O que diz o Santos sobre a saída?

"Por se tratar de uma decisão pessoal, o Santos Futebol Clube aceitou o pedido e reiterou sua confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado. Desde a sua contratação, o treinador vem sofrendo críticas e nos últimos dias até ameaças de morte em razão das acusações feitas no ano passado. Mesmo convicto de que não cometeu nenhum dos atos pelos quais é acusado, Kleiton Lima entendeu que seu pedido de afastamento é a melhor opção para preservar todas as partes."

O que diz Kleiton sobre o caso?

"Em relação ao que ocorreu ano passado, quero deixar de forma bem clara e transparente que eu não cometi nenhum tipo de assédio. Aquelas cartas anônimas com descrições insanas, levianas, não me pertencem. Sempre prezei minha vida profissional dentro de uma ética, tendo como riqueza os princípios e valores dados pelos meus pais, é isso o que passo para os meus filhos e para a minha família, com a esposa a qual sou casado há 27 anos. E é claro que aquilo me causou muita repulsa, muita revolta, indignação, mas eu, naquele momento, saí do clube para esperar essa apuração do Santos."