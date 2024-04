Giro: Com quatro de Palmer, Chelsea goleia Everton e emenda 8º jogo invicto no Inglês

Nesta segunda-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebeu o Everton no Stamford Bridge e goleou por 6 a 0. Quatro foram marcados pelo jovem atacante Cole Palmer, enquanto Nicolas Jackson e Gilchrist fizeram os outros dois.

Assim, com o resultado positivo, o Chelsea chegou aos 49 pontos na nona posição e emendou o oitavo jogo seguido sem perder na competição (três triunfos e três empates). Apesar de estar 13 pontos atrás do Tottenham, equipe que abre a zona de classificação para competições europeias, o Chelsea ainda tem um jogo a menos. Por outro lado, o Everton segue em situação delicada na competição, já que tem apenas 27 pontos na 16ª posição.

O próximo confronto dos Blues será diante do Manchester City, pela semifinal da copa da Inglaterra. A bola rola às 13h15 (de Brasília), no Estádio de Wembley. Já o Everton retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Nottingham Forest, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 9h30 (de Brasília), no Goodison Park.

Os gols

O placar foi aberto logo cedo, aos 13. Cole Palmer recebeu de Nicolas Jackson na entrada da área e mandou com categoria no canto direito do goleiro.

O segundo veio logo em seguida, aos 18, novamente com o jovem. Dessa vez, o jogador aproveitou o rebote do goleiro e completou para o fundo das redes.

Já aos 29, Cole Palmer fez seu terceiro no jogo. O goleiro Pickford errou a saída de bola e o atacante mandou de muito longe para ampliar.

No fim da primeira etapa, aos 44, Nicolas Jackson recebeu o cruzamento de Cucurella, girou e bateu para fazer o quarto dos mandantes.

Aos 19 da segunda etapa, Palmer apareceu para fazer o seu quarto no jogo. De pênalti, o jovem atacante deslocou muito bem o goleiro batendo no canto direito do gol.

Fechando a conta, já aos 45, Gilchrist aproveitou o rebote do goleiro dentro da área e finalizou de voleio para o fundo das redes.

Valencia vence Osasuna pelo Espanhol

Pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia visitou o Osasuna no Estádio Reyno de Navarra e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por André Ribeiro, logo aos 18 minutos. O atleta dominou na entrada da área e mandou um lindo para o fundo das redes.

Assim, o Valencia chegou aos 47 pontos na sétima colocação e diminuiu a diferença para a Real Sociedad, atualmente em sexto com três a mais. Por outro lado, o Osasuna ficou em 11º, com os mesmos 39 somados.

Fiorentina empata com Genoa pelo Italiano

Desta vez, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina recebeu o Genoa no Estádio Artemio Franchi e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado aos nove do segundo tempo, enquanto os visitantes anotaram o único aos 42 da primeira etapa.

Deste modo, a Fiorentina chegou aos 44 pontos na décima colocação, um a menos em relação ao Torino, atualmente na nona posição. Já o Genoa ficou com 39 na 12ª posição.

Em casa, Atalanta empata com Verona

Pela mesma rodada do Italiano, a Atalanta recebeu o Verona no Estádio Atleti Azzurri d'Italia e empatou por 2 a 2. Os gols do time da casa foram feitos por Scamacca e Éderson, enquanto Lazovic e Noslin fizeram para o lado visitante.

Com isso, a Atalanta ficou na sexta colocação, com 51 pontos conquistados, quatro de diferença para a Roma, com 55 na quinta posição. Por outro lado, o Verona seguiu na luta contra o rebaixamento, ocupando a 16ª posição com 28 somados.

Chaves vence Vizela pelo Português

Pela 29ª rodada do Campeonato Português, o Chaves visitou o Vizela no Estádio do FC Vizela e venceu pelo placar mínimo. O gol foi marcado contra, aos 29 do primeiro tempo, pelo zagueiro Jota Gonçalves.

Com o resultado positivo, o Chaves ultrapassou o adversário e chegou aos 22 pontos. No entanto, ainda ocupa a zona da degola. Pelo lado do Vizela, a equipe foi para a lanterna da competição, ficando estacionada com os mesmos 21.