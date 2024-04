Flamengo vai lançar livro que conta bastidores da gestão de Eduardo Bandeira de Mello

O Flamengo vai lançar o livro "Paixão e Sucesso - A Gestão que Transformou um Clube", que conta bastidores inéditos sobre a gestão de Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Rubro-Negro durante os anos de 2013 e 2018. A obra, produzida pela Editora Lux, tem como foco mostrar detalhes sobre um dos piores períodos da história do clube, atolado em dívidas na época.

"Queríamos documentar o legado de um período único do clube e contribuir para o debate de forma técnica e baseado em fatos e dados. Este não é um livro político, não queremos este peso, e sim, mostrar como o Flamengo saiu de uma situação complicada para reocupar um lugar de destaque no futebol brasileiro e sul-americano, baseado em um modelo de negócio que tem a torcida como bem maior", destacam os organizadores da obra Pedro Iootty, sócio emérito do Flamengo, e os economistas Fabio Giambiagi e Rodrigo Madeira.

Com prefácio escrito por Eduardo Bandeira de Mello, contracapa do escritor Ruy Castro, e orelhas pelo ex-diretor do Banco Central, Afonso Bevilaqua, o livro ainda conta com 16 autores, que assinam os 13 capítulos da obra, dividida em 4 blocos temáticos, e onde são revelados detalhes inéditos do processo de transformação do clube.

Os Bastidores da estreia no Brasileirão 2024 já estão no ar! Assista ao recado do preparador físico Fábio Mahseredjian antes da bola rolar. Esse é o caminho para uma competição de tiro longo: conquistar cada ponto disputado! ? No Youtube: https://t.co/bGTqTadXdh

? Na FlaTV+:... pic.twitter.com/GXzNCSdMqf ? Flamengo (@Flamengo) April 16, 2024

A obra também conta com detalhes técnicos e histórias ainda pouco contadas, e em como a antiga direção aposentou a figura do diretor amador e não remunerado, cargo comum em muitos clubes brasileiros, para passar a contratar executivos selecionados do mercado.

Além da gestão financeira, outros aspectos como o planejamento, fundamental para definir estratégias e objetivos e dar suporte às ações de outras áreas, são revelados no livro.

O livro será lançado no próximo dia 29 de abril, às 18h30, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. A obra estará disponível nas versões física (R$ 69,00) e em e-book (R$54,90) - esta versão já está à venda nos sites da Amazon e da Editora Lux.