Em boa fase, Marquinhos vibra com rápida adaptação no Fluminense: "Tudo perfeito"

O Fluminense anunciou vários reforços para esta temporada. Um dos que vem mostrando serviço é o atacante Marquinhos.

O jogador chegou por empréstimo junto ao Arsenal, da Inglaterra, mas estava atuando no Nantes, da França. Marquinhos começou a trabalhar no Fluminense após a disputa do Pré-Olímpico.

Marquinhos aproveitou a lesão de Keno e vem sendo um dos destaques da equipe nos últimos jogos, com dois gols e uma assistência. O atacante exaltou a rápida adaptação ao clube.

"Desde o primeiro contato com o professor Diniz, com o presidente, me falaram que era um clube tranquilo, familiar. A adaptação foi tranquila. Estava com o Alexsander e o John Kennedy na Seleção, eles me passaram que era muito tranquilo. Quando recebi a ligação do professor, eu fiquei muito feliz. Está sendo tudo perfeito, maravilhoso. É seguir trabalhando que será um ano maravilhoso para mim e para o Fluminense", disse.

Marquinhos deve ser titular novamente nesta terça-feira, quando o Fluminense visita o Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.