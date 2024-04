Elenco do Corinthians se reapresenta e inicia preparação para jogo contra o Juventude

O Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira, um dia após o empate sem gols com o Atlético-MG, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco trabalhou no CT Dr. Joaquim Grava e deu início à preparação para o jogo contra o Juventude.

Os titulares no empate com o Galo ficaram na parte interna e realizaram atividades regenerativas. Os demais foram a campo e, após o aquecimento, treinaram sob o comando de António Oliveira.

O treinador comandou uma atividade de organização defensiva com o grupo, além de um trabalho de enfrentamento.

António contou com o retono de Maycon na última partida, mas ainda deve ter desfalques para encarar o Juventude, na quarta-feira. A tendência é que o lateral Diego Palacios e o meia Matheus Araújo sigam entregues ao DM.

O Corinthians retorna às atividades nesta terça-feira, encerrando a preparação para o duelo. O time treina na manhã e viaja para o Rio Grande do Sul no período da tarde. O embate está agendado para as 20h (de Brasília) desta quarta-feira, no Alfredo Jaconi.

Com o empate por 0 a 0 na estreia, o Timão ocupa o 12º lugar da tabela de classificação do Brasileiro, com um ponto.