Dudu avança em recuperação e se aproxima de retorno no Palmeiras

Dudu deu mais um passo importante para se aproximar do retorno aos gramados com o Palmeiras.

O que aconteceu

Dudu iniciou nova fase da recuperação. O atacante começou a quarta fase de cinco de sua reabilitação da cirurgia no joelho direito. Nesta fase, Dudu participará de atividade gradativas com o elenco, hoje ele participou como 'curinga' em uma atividade no gramado.

A expectativa do clube, e do próprio jogador, é de que ele esteja à disposição no mês que vem. A última partida de Dudu foi no dia 27 de agosto de 2023, na vitória do Alviverde por 1 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque.

Os titulares no triunfo contra o Vitória fizeram atividades de recovery na parte interna da Academia de Futebol, enquanto o restante do grupo foi a campo para realizar trabalhos técnicos.

O Palmeiras se reapresentou na manhã de hoje na Academia de Futebol para iniciar a preparação para a partida contra o Inter, na quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri.

Próximos jogos

Palmeiras x Internacional, Brasileirão, quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri

Palmeiras x Flamengo, Brasileirão, domingo (21), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque

Independiente del Valle x Palmeiras, Copa Libertadores, quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no estádio Banco Guayaquil